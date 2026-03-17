Поездки в РФ, коммунальные долги и нулевые доходы: подробности специальных заседаний ВККС и ГРМЕ

Пятнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Формирование судейского корпуса Высшего антикоррупционного суда выходит на финишную прямую, и до конца марта специальные совместные заседания с Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС) и Общественным советом международных экспертов (ОСМЭ) должны быть завершены. После 17 марта ВККС должна объявить результаты и определить, кто из 68 претендентов продолжит участие в конкурсе и перейдет на следующий этап — еще один раунд собеседований уже с членами Комиссии.

10 марта 2026 года проверку добродетели, финансовой прозрачности и профессиональной пригодности проходили следующие 4 кандидата: Колесник Снежана Геннадьевна, Певна Ольга Сергеевна, Завгородний Александр Сергеевич и Прохоров Александр Александрович. Рассмотрим подробнее детали интервью претендентов на мантию антикоррупционного судьи.

Колесник Снежана Геннадьевна

Судья в отставке с 2017 года, экс-председатель Ленинского райсуда Запорожья, имеет многолетний опыт работы в органах прокуратуры и судебной системе. Работала на должностях помощника и старшего помощника прокурора, занимала должности прокурора и заместителя начальника отдела поддержания государственного обвинения в судах прокуратуры Ленинского района Запорожья. В 2003 году была назначена судьей Ленинского районного суда, во время судейской работы занимала административные должности: была заместителем председателя суда и позже председателем суда. В 2018 году Снежана Геннадьевна получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, которое было остановлено в 2019 году на основании поданного заявления.

В начале собеседования члены комиссии сосредоточились на мотивации претендентки и ее профессиональном уровне после длительной паузы. Одним из ключевых вопросов стала причина отставки кандидата в 2017 году и риск повторения такого сценария. Претендент объяснила, что тогдашнее решение было обусловлено тяжелыми семейными обстоятельствами, а именно болезнью родителей и необходимостью воспитания ребенка. Сейчас же экс-судья имеет желание работать до 65 лет и считает, что семейные препятствия не помешают ее работе в ВАКС.

Международных экспертов заинтересовало, как кандидат поддерживала квалификацию в течение девяти лет вне судебной системы. Кроме чтения юридической литературы и мониторинга решений ВС и ЕСПЧ, кандидат привела аргумент в поддержку уровня знаний, а именно — ежедневное обсуждение новелл законодательства и судебной практики с мужем, который работает в областной прокуратуре в отделе поддержания обвинения.

Во время интервью возник и вопрос поездки кандидата в Российскую Федерацию в 2019 году. Эксперты поинтересовались, осознавала ли судья риски такого визита. Однако претендент объяснила, что поездка была вынужденной из-за критического состояния здоровья ее единственной родной тети, которая проживает в РФ с 70-х годов.

Международные эксперты обратили внимание на значительное количество дел по управлению авто в состоянии опьянения, которые кандидат закрыла в 2017 году из-за истечения сроков привлечения к ответственности. Кандидат, в свою очередь, подготовилась к ответу, обратившись к своим архивам и дневникам. По ее словам, основной причиной задержек было ненадлежащее уведомление лиц, так как конверты возвращались с почты по причине «истечения срока хранения», а рассматривать дело без подтверждения вручения повестки она считала незаконным. Кроме того, после массового выхода коллег в отставку в суде оставалось всего четверо судей, которые получили тысячи дел с уже истекающими сроками. Упомянула и о процессуальных диверсиях, когда ходатайства адвокатов о вызове свидетелей, истребовании видеозаписей и справок из наркодиспансеров затягивали рассмотрение.

Отдельный блок вопросов касался доходов семьи. Общественные организации выразили обеспокоенность по поводу пенсии мужа кандидата, которую тот начал получать в 2022 году, продолжая работать в прокуратуре. Кандидат категорически отрицала связь этих выплат со статусом инвалида, пояснив, что это исключительно пенсия за выслугу лет, предусмотренная законом «О прокуратуре Украины».

Члены комиссии обратили внимание на неточности в документах кандидата — от незаполненных разделов об опыте до нераскрытия имущества, что она объяснила спешкой при заполнении и проблемами со светом и интернетом из-за военных действий. Однако кандидат отметила, что не считает это оправданием, и неточности она исправила в последней декларации.

Особое внимание экспертов привлек дом площадью 75 м² и участок под ним, который годами не отражался в отчетности. Кандидат аргументировала это тем, что земля находится в охранной зоне ЛЭП и не подлежит приватизации, поэтому она считала ненужным ее указывать. Также кандидат объяснила расхождения в стоимости авто — 30 тыс. грн в реестре против 300 тыс. грн в декларации — особенностями оформления через комиссионный магазин во время воздушной тревоги. Относительно штрафов за превышение скорости в 2022–2024 годах, которые не были указаны в декларации добродетели, она отметила, что за рулем был племянник, а о самих штрафах она узнала только от исполнительной службы.

Певна Ольга Сергеевна

Судья Троицкого райсуда Луганской области, решением Верховного Суда командирована в Киевский районный суд города Харькова. Имеет значительный опыт в судебной системе. В течение семи лет работала в административных судах Харькова, а в сентябре 2016 года была назначена судьей Троицкого районного суда Луганской области.

Отвечая на вопросы международных экспертов о личных и профессиональных мотивах подачи на конкурс, Ольга Певна отметила, что стремится выйти из перманентного состояния неопределенности, в котором она находится на сегодняшний день, и имеет желание работать в суде с особым статусом и высоким уровнем общественного внимания. Судья считает, что ее опыт позволит эффективно осуществлять правосудие по антикоррупционным делам.

Несмотря на требования международных экспертов быть лаконичной, кандидат успела поделиться и своим профессиональным опытом. Она отметила, что уже рассматривала дела о предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам, а также сложные уголовные производства.

Члены Общественного совета обратили внимание, что с 2016 по 2022 год судья работала в поселке Троицкое на Луганщине, однако в ее декларациях за этот период не указано ни одно жилье в этом населенном пункте. Кандидат настаивала, что не нарушала закон, поскольку часто меняла арендованные квартиры и не пользовалась ни одним жильем более 183 дней подряд, поэтому требования декларировать их не было.

Еще один блок вопросов касался задолженности за коммунальные услуги в поселке Песочин, где у кандидата есть зарегистрированное жилье. Судебные реестры зафиксировали коммунальные долги, накапливавшиеся с 2010 года. Судья объяснила это наличием спора договорного характера из-за низкого качества услуг. Дискуссию вызвало решение апелляционного суда от 2021 года о взыскании долга, в котором суд ссылался на слова судьи о том, что она не проживает в поселке Песочин, а находится в Троицком. Кандидат заявила, что суд апелляционной инстанции неверно указал фактические обстоятельства и перефразировал ее заявление. По словам кандидата, она не утверждала, что проживает исключительно в Троицке, чтобы освободиться от платежей.

Во время собеседования международные эксперты также обратили внимание на декларацию за 2019 год. По словам экспертов, после учета всех задекларированных доходов и сбережений у судьи, по подсчетам, оставалось около 290 гривен в месяц на собственные расходы и содержание двоих детей. В ответ кандидат поставила под сомнение корректность перевода и интерпретации сумм, отметив, что фактически финансовую помощь оказывал ее бывший муж. По ее словам, он добровольно помогает детям, покупая одежду, обувь и оплачивая лекарства. По оценке кандидата, такая поддержка составляет примерно 7 тысяч гривен в месяц.

Комиссию заинтересовал статус отношений с бывшим мужем-военнослужащим. Несмотря на развод в 2015 году, пара продолжает совместно путешествовать за границу, а муж регулярно пользуется автомобилем кандидата. Кандидат отвергла обвинения, назвав их вмешательством в частную жизнь и заверив, что общее хозяйство они не ведут.

В ходе обсуждения кандидатуры возникли вопросы относительно восьми судебных решений, обнародованных в реестре за подписью судьи в период, когда она проходила обучение в НШС. Кандидатка пояснила, что лично осуществляла отправку этих решений в реестр. По ее словам, она могла заезжать в суд перед началом занятий или завершать работу над делами в вечернее время после учебы. Она также подчеркнула, что подписание судебного решения и его направление в реестр являются разными процессуальными действиями, которые могут осуществляться в разное время.

Завгородний Александр Сергеевич

Адвокат, профессиональный путь которого охватывает работу в юридических фирмах, банковском секторе и длительную частную практику. Кандидат с 2007 года занимался адвокатской деятельностью, впоследствии основав собственное бюро «Адвокардо». С началом полномасштабного вторжения кандидат вступил в ряды Вооруженных сил Украины, что стало причиной дистанционного участия в заседании прямо с места службы.

Параллельно кандидат участвует в нескольких конкурсах: в местные общие суды, на должность судьи Специализированного окружного административного суда и в Специализированный апелляционный суд.

В начале собеседования эксперты выразили обеспокоенность по поводу непредоставления адвокатом письменных ответов на 12 вопросов, присланных ему заблаговременно. Однако, как пояснил кандидат, он призван в ВСУ и находится в таких условиях, при которых не имел возможности пользоваться ни мобильной почтой, ни связью вообще. Кандидат выразил готовность ответить на все вопросы ОСМЭ устно в прямом эфире, чтобы снять любые сомнения в своей прозрачности.

Первый вопрос касался проживания кандидата в Днепре с 2015 года. Эксперты спросили, почему адвокат указал город проживания, но не задекларировал ни одного объекта недвижимости. Кандидат объяснил это статусом гостя. По его словам, семья бесплатно проживает у родственников тещи, а поскольку никаких договоров не заключалось и деньги за жилье не выплачивались, эта информация и не отражена в декларации.

Спросили кандидата и о периодах 2014–2017 и 2020–2021 годов, когда официальные доходы кандидата по данным ГНС были нулевыми. Адвокат подчеркнул, что после переезда из Донецка его семья начинала жизнь «с нуля», работу найти было трудно, и некоторое время он работал без официального оформления или ждал отбора в систему бесплатной правовой помощи. Основным источником доходов была заработная плата жены, которая работает медицинским представителем и получала в то время около 15–18 тысяч гривен. Вместе с тем при анализе документов было установлено наличие договоров с клиентами за периоды, когда в налоговой отчетности кандидата указывался нулевой доход. Кандидат объяснил это тем, что оказывал правовую помощь бесплатно знакомым. Однако сам кандидат подал эти дела как подтверждение своего профессионального опыта.

Эксперты спросили и о двух обнаруженных в реестрах делах за май 2022 года по управлению авто в состоянии опьянения лицом с идентичным ФИО. Военнослужащий категорически отрицал свою причастность, отметив, что продал свой старый автомобиль по доверенности, а покупатель его не переоформил и остался на оккупированной территории. Вероятно, дела, найденные в реестре, касаются нового владельца или однофамильца кандидата.

Кандидат также разъяснил происхождение своих автомобилей. В 2019 году он и жена приобрели два автомобиля на аукционах в США. Покупка обошлась в суммы около 1000–2000 долларов за каждую машину, без растаможки и ремонта.

Спросили и о доходе в 2024 году в размере 687 тысяч гривен. По словам кандидата, эта сумма является валовым доходом его адвокатского бюро «Адвокардо», а не личной зарплатой. Бюро работает без наемных работников, а сам кандидат выполнял работу самостоятельно до мобилизации в ВСУ.

Обсудили и имущество кандидата в Донецкой области, а именно квартиру площадью 67 м² и дом в селе Старопетровское. Адвокат подчеркнул, что имущество покупалось за средства родителей в 2013 году, а низкая стоимость сельского дома обусловлена отсутствием коммуникаций. Сейчас доступа к этим объектам семья не имеет из-за оккупации.

Комиссия также обратила внимание на поведение кандидата как водителя. В 2018 году он стал участником ДТП, рассмотрение которого в суде затянулось на год. Дело откладывали семь раз, четыре из которых — по инициативе самого кандидата. Кандидат вину не признал, указав на вину в ДТП другого водителя с целью вымогательства денег.

Прохоров Александр Александрович

Адвокат, управляющий адвокатским бюро, учится в аспирантуре по специальности «Менеджмент».

Международные эксперты начали собеседование с вопроса о мотивации кандидата, путь в судебную систему которого был долгим. До этого кандидат подавался на должности детектива НАБУ, следователя ГБР, прокурора САП, а также участвовал в отборах в местные и апелляционные суды. Кандидат отметил, что попытки в НАБУ и ГБР были еще в 2017 году, а сейчас цель кандидата — именно судейство, так как ВАКС импонирует специализацией и возможностью работать с необоснованными активами.

Относительно своего профессионального опыта адвокат отметил, что сейчас совмещает работу в собственном адвокатском бюро с должностью юрисконсульта по совместительству. Его практика составляет около 30–40 дел в год, большинство из которых он получает через систему бесплатной правовой помощи.

Международные эксперты спросили и о стоимости услуг адвоката. Эксперты подробно расспрашивали о тарифной сетке адвоката. Кандидат отметил, что стоимость его услуг для частных компаний варьируется от 10 до 40 тысяч гривен за полный комплекс сложных работ, в зависимости от сложности дела. В то же время в уголовном судопроизводстве он в основном полагается на работу с государственной системой правовой помощи.

Международные эксперты спросили о низких цифрах в декларациях кандидата. В 2016 году его годовой доход составил всего 25 000 гривен, что в среднем равно около 2000 гривен в месяц. Кандидат объяснил низкие цифры спецификой своей юридической структуры. По его словам, деньги от центра бесплатной правовой помощи поступают на счет его адвокатского бюро, а не ему лично. Доход в декларации появляется только тогда, когда он решает вывести прибыль в виде дивидендов или зарплаты после уплаты налогов и аренды. Кроме того, по словам кандидата, в 2015–2018 годах у него не было собственного авто, он проживал с родителями или бесплатно пользовался жильем знакомых, а с расходами на еду иногда помогала семья. В 2018 году совокупный доход семьи из трех человек после уплаты налогов составил около 52 тыс. грн. В то же время официальный прожиточный минимум для такой семьи в то время оценивался примерно в 65 тыс. грн.

В ходе собеседования кандидат также признал некоторые неточности в предыдущих декларациях. В частности, речь шла о неверно указанной цене авто, что кандидат объяснил ненадлежащим образом изученным договором.

Во время собеседования особое внимание уделили поступлению кандидата в аспирантуру в городе Кривой Рог в 2025 году по специальности «Менеджмент». У членов комиссии возникли вопросы относительно мотивации такого шага, учитывая то, что кандидат является практикующим юристом. Сам кандидат объяснил, что поступить в аспирантуру ему предложил знакомый доцент, в то же время признав, что тема будущего научного исследования в настоящее время находится на начальном этапе проработки.

