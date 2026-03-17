Поїздки до РФ, комунальні борги та нульові доходи: подробиці спеціальних засідань ВККС та ГРМЕ

П’ятнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Ілюстративне зображення, джерело - ВККС

Формування суддівського корпусу Вищого антикорупційного суду виходить на фінішну пряму, і до кінця березня спеціальні спільні засідання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС) та Громадською радою міжнародних експертів (ГРМЕ) мають бути завершені. Після 17 березня ВККС має оголосити результати та визначити, хто з 68 претендентів продовжить участь у конкурсі і перейде на наступний етап — ще один раунд співбесід уже з членами Комісії.

10 березня 2026 року перевірку доброчесності, фінансової прозорості та професійної придатності проходили наступні 4 кандидати: Колесник Сніжана Геннадіївна, Певна Ольга Сергіївна, Завгородній Олександр Сергійович та Прохоров Олександр Олександрович. Розглянемо детальніше деталі інтерв’ю претендентів на мантію антикорупційного судді.

Колесник Сніжана Геннадіївна

Суддя у відставці з 2017 року, екс-голова Ленінського райсуду Запоріжжя, має багаторічний досвід роботи в органах прокуратури та судовій системі. Працювала на посадах помічника та старшого помічника прокурора, обіймала посади прокурора та заступника начальника відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Ленінського району Запоріжжя. У 2003 році була призначена суддею Ленінського районного суду, під час суддівської роботи обіймала адміністративні посади: була заступником голови суду та пізніше головою суду. У 2018 році Сніжана Геннадіївна отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, яке було зупинено у 2019 році на підставі поданої заяви.

На початку співбесіди члени комісії зосередилися на мотивації претендентки та її професійному рівні після тривалої паузи. Одним із ключових питань стала причина відставки кандидата у 2017 році та ризик повторення такого сценарію. Претендент пояснила, що тодішнє рішення було зумовлене важкими родинними обставинами, а саме хворобою батьків та необхідністю виховання дитини. Наразі ж екс-суддя має бажання працювати до 65 років і вважає, що родинні перешкоди не завадять її роботі у ВАКС.

Міжнародних експертів зацікавило, як кандидат підтримувала кваліфікацію протягом дев’яти років поза судовою системою. Окрім читання юридичної літератури та моніторингу рішень ВС і ЄСПЛ, кандидат навела аргумент за підтримку рівня знань, а саме — щоденне обговорення новел законодавства та судової практики з чоловіком, який працює в обласній прокуратурі у відділі підтримання обвинувачення.

Під час інтерв’ю постало і питання поїздки кандидата до Російської Федерації у 2019 році. Експерти поцікавилися, чи усвідомлювала суддя ризики такого візиту. Проте претендент пояснила, що поїздка була вимушеною через критичний стан здоров’я її єдиної рідної тітки, яка проживає в РФ з 70-х років.

Міжнародні експерти звернули увагу на значну кількість справ щодо керування авто у стані сп’яніння, які кандидат закрила у 2017 році через закінчення строків притягнення до відповідальності. Кандидат, своєю чергою, підготувалася до відповіді, звернувшись до своїх архівів та щоденників. За її словами, основною причиною затримок було неналежне повідомлення осіб, так як конверти поверталися з пошти через «закінчення терміну зберігання», а розглядати справу без підтвердження вручення повістки вона вважала незаконним. Крім того, після масового виходу колег у відставку в суді залишалося лише четверо суддів, які отримали тисячі справ із термінами, що вже минали. Згадала і про процесуальні диверсії, коли клопотання адвокатів про виклик свідків, витребування відеозаписів та довідок з наркодиспансерів затягували розгляд.

Окремий блок питань стосувався доходів родини. Громадські організації висловили занепокоєння щодо пенсії чоловіка кандидата, яку той почав отримувати у 2022 році, продовжуючи працювати в прокуратурі. Кандидат категорично заперечила зв'язок цих виплат із статусом інваліда, пояснивши, що це виключно пенсія за вислугу років, передбачена законом «Про прокуратуру України».

Члени комісії звернули увагу на неточності у документах кандидата — від незаповнених розділів про досвід до нерозкриття майна, що вона пояснила поспіхом при заповненні і проблемами зі світлом та інтернетом через воєнні дії. Проте кандидат зазначила, що не вважає це виправданням, і неточності вона виправила в останній декларації.

Особливу увагу експертів привернув будинок площею 75 м² та ділянка під ним, яка роками не відображалася у звітності. Кандидат аргументувала це тим, що земля знаходиться в охоронній зоні ЛЕП і не підлягає приватизації, тому вона вважала за непотрібне її вказувати.

Також кандидат пояснила розбіжності у вартості авто — 30 тис. грн у реєстрі проти 300 тис. грн у декларації — особливостями оформлення через комісійний магазин під час повітряної тривоги. Щодо штрафів за перевищення швидкості у 2022–2024 роках, які не були вказані в декларації доброчесності, вона зазначила, що за кермом був племінник, а про самі штрафи вона дізналася лише від виконавчої служби.

Певна Ольга Сергіївна

Суддя Троїцького райсуду Луганської області, рішенням Верховного Суду відряджена до Київського районного суду міста Харкова. Має значний досвід у судовій системі. Протягом семи років працювала в адміністративних судах Харкова, а у вересні 2016 року була призначена суддею Троїцького районного суду Луганської області.

Відповідаючи на запитання міжнародних експертів про особисті та професійні мотиви подання на конкурс, Ольга Певна зазначила, що прагне вийти з перманентного стану невизначеності, у якому вона перебуває на сьогодні, та має бажання працювати в суді з особливим статусом та високим рівнем суспільної уваги. Суддя вважає, що її досвід дозволить ефективно здійснювати правосуддя в антикорупційних справах.

Попри вимоги міжнародних експертів бути лаконічною, кандидат встигла поділитися і своїм професійним досвідом. Вона зазначила, що вже розглядала справи щодо надання неправомірної вигоди службовим особам, а також складні кримінальні провадження.

Члени Громадської ради звернули увагу, що з 2016 по 2022 рік суддя працювала у селищі Троїцьке на Луганщині, проте в її деклараціях за цей період не вказано жодного житла в цьому населеному пункті. Кандидат наполягала, що не порушувала закон, оскільки часто змінювала орендовані квартири і не користувалася жодним житлом понад 183 дні поспіль, тому вимоги декларувати їх не було.

Ще один блок питань стосувався заборгованості за комунальні послуги у селищі Пісочин, де кандидат має зареєстроване житло. Судові реєстри зафіксували комунальні борги, що накопичувалися з 2010 року. Суддя пояснила це наявністю спору договірного характеру через низьку якість послуг. Дискусію викликало рішення апеляційного суду від 2021 року щодо стягнення боргу, в якому суд посилався на слова судді щодо того, що вона не проживає в селищі Пісочин, а перебуває у Троїцькому. Кандидат заявила, що суд апеляційної інстанції невірно зазначив фактичні обставини та перефразував її заяву. За словами кандидата, вона не стверджувала, що проживає виключно в Троїцьку, щоб звільнитися від платежів.

Під час співбесіди міжнародні експерти також звернули увагу на декларацію за 2019 рік. За словами експертів, після врахування всіх задекларованих доходів і заощаджень у судді, за підрахунками, залишалося близько 290 гривень на місяць на власні витрати та утримання двох дітей. У відповідь кандидат поставила під сумнів коректність перекладу та інтерпретації сум, зазначивши, що фактично фінансову допомогу надавав її колишній чоловік. За її словами, він добровільно допомагає дітям, купуючи одяг, взуття та оплачуючи ліки. За оцінкою кандидата, така підтримка становить приблизно 7 тисяч гривень на місяць.

Комісію зацікавив статус стосунків із колишнім чоловіком-військовослужбовцем. Попри розлучення у 2015 році, пара продовжує спільно подорожувати за кордон, а чоловік регулярно користується автомобілем кандидата. Кандидат відкинула звинувачення, назвавши їх втручанням у приватне життя та запевнивши, що спільного господарства вони не ведуть.

Під час обговорення кандидатури виникли питання щодо восьми судових рішень, оприлюднених у реєстрі за підписом судді у період, коли вона проходила навчання в НШС. Кандидатка пояснила, що особисто здійснювала надсилання цих рішень до реєстру. За її словами, вона могла заїжджати до суду перед початком занять або завершувати роботу над справами у вечірній час після навчання. Вона також наголосила, що підписання судового рішення та його направлення до реєстру є різними процесуальними діями, які можуть здійснюватися у різний час.

Завгородній Олександр Сергійович

Адвокат, професійний шлях якого охоплює роботу в юридичних фірмах, банківському секторі та тривалу приватну практику. Кандидат з 2007 року займався адвокатською діяльністю, згодом заснувавши власне бюро «Адвокардо». З початком повномасштабного вторгнення кандидат вступив до лав Збройних сил України, що стало причиною дистанційної участі у засіданні прямо з місця служби.

Паралельно кандидат бере участь у кількох конкурсах: до місцевих загальних судів, на посаду судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду та до Спеціалізованого апеляційного суду.

На початку співбесіди експерти висловили занепокоєння щодо ненадання адвокатом письмових відповідей на 12 запитань, надісланих йому завчасно. Проте, як пояснив кандидат, він призваний до ЗСУ і перебуває в таких умовах, за яких не мав можливості користуватися ані мобільною поштою, ані зв’язком взагалі. Кандидат висловив готовність відповісти на всі запитання ГРМЕ усно в прямому ефірі, щоб зняти будь-які сумніви щодо своєї прозорості.

Перше питання стосувалося проживання кандидата у Дніпрі з 2015 року. Експерти запитали, чому адвокат вказав місто проживання, але не задекларував жодного об'єкта нерухомості. Кандидат пояснив це статусом гостя. За його словами, родина безкоштовно мешкає у родичів тещі, а оскільки жодних договорів не укладалося і гроші за житло не сплачувалися, ця інформація і не відображена в декларації.

Запитали кандидата і про періоди 2014–2017 та 2020–2021 років, коли офіційні доходи кандидата за даними ДПС були нульовими. Адвокат наголосив, що після переїзду з Донецька його родина починала життя «з нуля», роботу знайти було важко, і певний час він працював без офіційного оформлення або чекав на добір у систему безоплатної правової допомоги. Основним джерелом доходів була заробітна плата дружини, яка працює медичним представником і отримувала на той час близько 15–18 тисяч гривень. Разом з тим під час аналізу документів було встановлено наявність договорів із клієнтами за періоди, коли у податковій звітності кандидата зазначався нульовий дохід. Кандидат пояснив це тим, що надавав правову допомогу безоплатно знайомим. Однак сам кандидат подав ці справи як підтвердження свого професійного досвіду.

Експерти запитали і про дві виявлені в реєстрах справи за травень 2022 року щодо керування авто у стані сп’яніння особою з ідентичним ПІБ. Військовослужбовець категорично заперечив свою причетність, зазначивши, що продав свій старий автомобіль за дорученням, а покупець його не переоформив і залишився на окупованій території. Ймовірно, справи, знайдені в реєстрі, стосуються нового власника або однофамільця кандидата.

Кандидат також роз'яснив походження своїх автомобілів. У 2019 році він та дружина придбали дві автівки на аукціонах у США. Придбання обійшлося у суми близько 1000–2000 доларів за кожну машину, без розмитнення та ремонту.

Запитали і про дохід у 2024 році у розмірі 687 тисяч гривень. За словами кандидата, ця сума є валовим доходом його адвокатського бюро «Адвокардо», а не особистою зарплатою. Бюро працює без найманих працівників, а сам кандидат виконував роботу самостійно до мобілізації в ЗСУ.

Обговорили і майно кандидата в Донецькій області, а саме квартиру площею 67 м² та будинок у селі Старопетрівське. Адвокат наголосив, що майно купувалося за кошти батьків у 2013 році, а низька вартість сільського будинку зумовлена відсутністю комунікацій. Наразі доступу до цих об'єктів родина не має через окупацію.

Комісія також звернула увагу на поведінку кандидата як водія. У 2018 році він став учасником ДТП, розгляд якої у суді затягнувся на рік. Справу відкладали сім разів, чотири з яких — за ініціативою самого кандидата. Кандидат провину не визнав, вказавши на вину в ДТП іншого водія з метою вимагання грошей.

Прохоров Олександр Олександрович

Адвокат, керуючий адвокатським бюро, навчається в аспірантурі за спеціальністю «Менеджмент».

Міжнародні експерти розпочали співбесіду з запитання про мотивацію кандидата, шлях до судової системи якого був довгим. До цього кандидат подавався на посади детектива НАБУ, слідчого ДБР, прокурора САП, а також брав участь у доборах до місцевих та апеляційних судів. Кандидат зазначив, що спроби в НАБУ та ДБР були ще у 2017 році, а наразі мета кандидата — саме суддівство, оскільки ВАКС імпонує спеціалізацією та можливістю працювати з необґрунтованими активами.

Щодо свого професійного досвіду, адвокат зазначив, що наразі поєднує роботу у власному адвокатському бюро з посадою юрисконсульта за сумісництвом. Його практика складає близько 30–40 справ на рік, більшість з яких він отримує через систему безоплатної правової допомоги.

Міжнародні експерти запитали і про вартість послуг адвоката. Експерти детально розпитували про тарифну сітку адвоката. Кандидат зазначив, що вартість його послуг для приватних компаній варіюється від 10 до 40 тисяч гривень за повний комплекс складних робіт, залежно від складності справи. Водночас у кримінальному судочинстві він здебільшого покладається на роботу з державною системою правової допомоги.

Міжнародні експерти запитали про низькі цифри в деклараціях кандидата. У 2016 році його річний дохід склав лише 25 000 гривень, що в середньому дорівнює близько 2000 гривень на місяць. Кандидат пояснив низькі цифри специфікою своєї юридичної структури.

За його словами, гроші від центру безоплатної правової допомоги надходять на рахунок його адвокатського бюро, а не йому особисто. Дохід у декларації з’являється лише тоді, коли він вирішує вивести прибуток у вигляді дивідендів або зарплати після сплати податків та оренди. Крім того, за словами кандидата, у 2015–2018 роках він не мав власного авто, проживав із батьками або безкоштовно користувався житлом знайомих, а з витратами на їжу іноді допомагала родина. У 2018 році сукупний дохід родини з трьох осіб після сплати податків становив близько 52 тис. грн. Водночас офіційний прожитковий мінімум для такої родини на той час оцінювався приблизно у 65 тис. грн.

Під час співбесіди кандидат також визнав деякі неточності у попередніх деклараціях. Зокрема, йшлося про невірно вказану ціну авто, що кандидат пояснив неналежно вивченим договором.

Під час співбесіди окрему увагу приділили вступу кандидата до аспірантури у місті Кривий Ріг у 2025 році за спеціальністю «Менеджмент». У членів комісії виникли запитання щодо мотивації такого кроку з огляду на те, що кандидат є практикуючим юристом. Сам кандидат пояснив, що вступити до аспірантури йому запропонував знайомий доцент, водночас визнавши, що тема майбутнього наукового дослідження наразі перебуває на початковому етапі опрацювання.

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за новими співбесідами кандидатів на посаду судді ВАКС.

