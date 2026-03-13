Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Продовжується вирішальний етап добору суддів до Вищого антикорупційного суду — спеціальні спільні засідання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС) та Громадською радою міжнародних експертів (ГРМЕ). 68 кандидатів змагаються за 23 вакантні посади у ВАКС. Формат спільних співбесід передбачає доповідь члена ВККС щодо результатів попередніх етапів конкурсу, запитання членів ГРМЕ, спрямовані на перевірку доброчесності, фінансової прозорості та професійної придатності, і, звичайно, відповіді кандидата.

9 березня 2026 року міжнародні експерти на спільному засіданні із членами ВККС провели інтерв’ю з чотирма претендентами: Чайкіним Ігорем Борисовичем, Роїк Оленою Олександрівною, Крикливою Тетяною Григорівною та Кравченком Іваном Олександровичем. Знайомимось із кандидатами до ВАКС через детальний огляд співбесід.

Чайкін Ігор Борисович

Суддя Покровського районного суду Кривого Рогу, кандидат юридичних наук, має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Кандидат здобув юридичну освіту, захистив дисертацію на тему правового регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг. Був аспірантом Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, після чого працював асистентом кафедри на Полтавському факультеті цього закладу. У 2009–2010 роках обіймав посаду доцента кафедри цивільно-господарського права в Академії суддів України. З 2011 по 2012 рік працював науковим співробітником Національної академії правових наук України.

Стандартно, як і більшість інтерв’ю, співбесіда кандидата розпочалася з розповіді про професійний досвід. За словами кандидата, він має близько 14 років суддівського стажу. Безпосередньо справ щодо топкорупції він не розглядав, однак мав досвід розгляду адміністративних проваджень, пов’язаних із корупційними правопорушеннями, а також кримінальних справ за статтею 368 Кримінального кодексу України. Кандидат також зазначив, що значну частину його практики становить робота у колегіях суддів — як у ролі головуючого, так і члена колегії.

Говорячи про те, чим його досвід може бути корисним для ВАКС, кандидат підкреслив, що багато років працював слідчим суддею та щороку обирався на цю посаду. Відповідаючи на запитання, чи погодився б він працювати суддею першої інстанції ВАКС, кандидат зазначив, що не бачить принципової різниці між роботою у першій інстанції та в апеляційній палаті й готовий розглядати таку можливість у разі відповідного рішення конкурсної комісії.

Під час співбесіди кандидату поставили запитання щодо використання повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР). Члени комісії звернули увагу, що протягом десяти років кандидат здійснив понад 100 пошуків у реєстрі за власним прізвищем та прізвищами членів своєї родини. У відповідь кандидат підтвердив факт таких перевірок, пояснивши, що вони були пов’язані передусім із його участю у конкурсних процедурах добору суддів та необхідністю надавати відповіді на запити громадських організацій і міжнародних експертів. За його словами, під час заповнення анкет і проходження співбесід кандидатів часто запитують про можливі кримінальні провадження, судові виклики або інші процесуальні дії, тому для надання точних відповідей він іноді користувався повним доступом до реєстру.

Кандидат також зазначив, що частина пошуків була пов’язана з наявністю іншої особи з таким самим прізвищем, яка фігурує у значній кількості процесуальних документів, що могло створювати плутанину. Окремі перевірки проводилися після появи публікацій у медіа або у зв’язку із запитами правоохоронних органів щодо нього.

Під час співбесіди члени комісії поставили кандидату низку запитань щодо майнового стану його родини та відображення відповідних даних у деклараціях. Комісія звернула увагу, що дружина кандидата володіє трьома об’єктами нерухомості в Харкові. За словами кандидата, квартира інколи використовувалася родиною під час поїздок до міста, а після початку війни її тимчасово безоплатно надавали для проживання родичам. Водночас із 2025 року житло почали здавати в оренду, а відповідні доходи, за його словами, будуть відображені у декларації.

Окремо члени комісії поцікавилися нежитловими приміщеннями. Кандидат наголосив, що майно було набуте дружиною ще до шлюбу, і він не має до нього жодного відношення. Щодо іншого приміщення кандидат пояснив, що воно було пошкоджене внаслідок бойових дій і фактично не використовується. Попри це дружина продовжує сплачувати комунальні платежі та витрати на утримання.

Під час співбесіди також обговорювалося питання квартири, у якій проживає кандидат. Він зазначив, що тривалий час користувався житлом безкоштовно за домовленістю з власницею — подругою його дружини — в обмін на проведення ремонтних робіт. За його словами, у квартирі було замінено старі вікна та проведено інші необхідні оновлення. Згодом сторони уклали письмовий договір оренди, датований 2024 роком. Кандидат пояснив, що до цього здійснювалися платежі, які він назвав компенсацією експлуатаційних витрат та витрат на покращення майна.

Крім того, обговорювалося питання підприємницької діяльності дружини кандидата. За його словами, вона здійснювала бізнес як фізична особа-підприємець до призначення його суддею, однак згодом припинила підприємницьку діяльність і пройшла відповідні податкові перевірки.

Щодо фінансової підтримки сина, який у 2022 році перебував за кордоном через війну, кандидат пояснив, що перекази здійснювалися для забезпечення його безпеки та життя, а усі кошти були безготівковими й оподаткованими.

Роїк Олена Олександрівна

Адвокат юридичної фірми «Астерс», працювала секретарем судового засідання Подільського районного суду міста Києва, також обіймала посаду юрисконсульта і начальника юридичного відділу юридичної фірми «Астерс».

Почалася співбесіда з обговорення фінансових операцій із криптоактивами. Кандидат підтвердила придбання у 2019 році біткоїнів через криптообмінник та їх продаж у вересні 2021 року приблизно за 155 000 доларів США. Адвокат зазначила, що оподаткування криптовалют в Україні досі законодавчо не врегульоване, тому вона планує задекларувати прибуток після завершення воєнного стану та визначення чітких правил оподаткування.

Говорили і про надання безвідсоткової позики знайомій кандидата на суму майже 3 млн гривень, забезпечену іпотекою квартири позичальниці, та її повне добровільне повернення після втручання приватного виконавця.

Комісія звернула увагу і на придбання кандидатом у 2025 році автомобіля Aston Martin за 14 млн гривень. Адвокат підкреслила, що всі операції були законними, а придбання автомобіля здійснене виключно як інвестиційний актив для збереження коштів у воєнний час, а не як предмет розкоші чи демонстрація статусу. Автомобіль не використовується, стоїть на майданчику, застрахований, і його вартість відповідає ринковим цінам. Кошти на придбання автомобіля та інші активи, за словами кандидата, надходили з легальних джерел: трудова та підприємницька діяльність, подарунки та спадщина від родичів.

Комісія звернула увагу і на те, що у користуванні кандидата перебували транспортні засоби, зареєстровані на її матір — Land Rover та Mercedes. Mercedes використовувався нечасто, Land Rover — постійно. За даними Національної поліції, за період з 2021 по 2025 роки під час керування автомобілем Mercedes було зафіксовано 24 порушення швидкісного режиму, під час керування автомобілем Land Rover — 60 порушень. При цьому кандидат зазначила, що не могла вказати всі транспортні засоби у декларації за останньою звітною датою, оскільки Mercedes перебував у власності матері та використовувався менше 183 днів протягом звітного періоду.

Криклива Тетяна Григорівна

Суддя ВАКС з 2019 року. Указом Президента України від 7 листопада 2013 року була призначена суддею Новосанжарського районного суду Полтавської області на п’ять років, а 1 квітня 2019 року кандидат була призначена суддею Вищого антикорупційного суду.

Інтерв’ю почалося з обговорення фінансових операцій родини кандидата, а саме з нюансів придбання у 2025 році житлового будинку і земельної ділянки приблизно за 4 млн грн у Київській області. За словами кандидата, рішення про придбання нового житла було зумовлене потребою у більш безпечному проживанні після початку повномасштабного вторгнення, а також фінансовими можливостями родини.

Для фінансування покупки частину суми подружжя отримало через іпотечний кредит за програмою «єОселя», а решту — за рахунок позики, наданої двоюрідним братом чоловіка. Кандидат зазначила, що це вже не перша позика від родича: у 2019 році сім’я отримала дві позики на загальну суму 50 000 доларів США. За її словами, усі фінансові відносини з братом чоловіка оформили письмовими договорами та розписками, а кошти передавалися готівкою, після чого частину було повернуто на рахунок позикодавця. Ще одне джерело коштів — грошовий подарунок від батьків. Суддя пояснила, що її батьки продали квартиру в Полтаві та передали отримані кошти доньці. Частину цих грошей вона інвестувала в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та валюту, залишивши їх у заощадженнях.

Кандидат підкреслила, що родинні позики та подарунки здійснювалися на основі довірчих і добрих стосунків, а фінансовий стан її родичів дозволяв надавати значні кошти без шкоди для власних потреб.

Міжнародні експерти нагадали про ситуації, коли суддею у 2025 році було повністю закрито доступ до вироку щодо угоди про визнання винуватості, хоча закон вимагає лише анонімізації окремих даних. За словами Тетяни Крикливої, рішення, що стосуються угод про визнання вини або справ, де обвинувачений надає викривальні свідчення щодо інших осіб, часто розглядаються в закритому режимі. Це робиться для того, щоб захистити таємницю досудового розслідування та конфіденційні дані юридичних осіб, щодо яких застосовується спеціальна конфіскація. Суддя пояснила, що такі рішення можуть бути закриті повністю для публічного доступу, навіть якщо лише частина інформації є чутливою. Вона зазначила, що існує технічна можливість анонімізації або вилучення окремих фрагментів тексту, однак у складних випадках повне закриття рішення є більш надійним методом.

Під час співбесіди також обговорювали питання відводів у справах, пов’язаних із «плівками ОАСК». Кандидат пояснила, що особисто самовідвід у цій справі не заявляла. Натомість один із адвокатів обвинувачених подав їй відвід через те, що її чоловік брав участь у провадженні на стадії досудового розслідування, розглядаючи скаргу на дії детектива. За словами судді, загалом така обставина не є автоматичною підставою для відводу судді. Однак, враховуючи суспільний резонанс справи та можливі сумніви щодо неупередженості, колегія суддів вирішила задовольнити заявлений відвід, щоб усунути будь-які підозри щодо об’єктивності розгляду.

Окрему частину співбесіди присвятили питанню службового житла суддів Вищого антикорупційного суду. Кандидат підтвердила, що з 2019 року очолює житлово-побутову комісію суду. За її словами, у 2019 році службове житло закуповували спеціально для забезпечення суддів, оскільки на нього претендували 33 особи. Спочатку квартиру надали її чоловікові, водночас суддя наголосила, що не брала участі у голосуванні щодо цього рішення через можливий конфлікт інтересів. Згодом чоловік відмовився від отримання службового житла. У результаті рішенням житлово-побутової комісії та зборів суддів службову квартиру передали їй — у складі родини з малолітньою донькою та батьками, які проживали з нею та допомагали доглядати за дитиною. Кандидат підкреслила, що діяла відповідно до законодавства та внутрішніх процедур суду, а отримання службового житла відбулося у законний спосіб.

Кравченко Іван Олександрович

Професор, доктор юридичних наук, викладач Сумського національного аграрного університету. Має свідоцтво адвоката з 2018 року, проте займається цією діяльністю опціонально.

Під час співбесіди професор розповів про свій науковий досвід і пояснив, як він може бути корисним у роботі судді Вищого антикорупційного суду. За його словами, основною сферою його наукових досліджень є адміністративне право — саме за цією тематикою він захистив докторську дисертацію. Водночас із 2018 року він почав цікавитися і кримінальним правом, у зв’язку з чим з’явилися відповідні наукові публікації.

Кандидат наголосив, що наукова діяльність формує важливі для судді навички: глибокий правовий аналіз, незалежність мислення та здатність працювати з великим обсягом інформації. На його думку, підготовка наукових статей і участь у професійних дискусіях спонукають будувати висновки на основі права, а не припущень, а також критично аналізувати усталені підходи. Окремо члени комісії поцікавилися, чи планує кандидат продовжувати викладацьку діяльність у разі призначення суддею. Професор відповів, що розуміє складність і значне навантаження роботи у Вищому антикорупційному суді, тому, ймовірно, буде змушений зосередитися виключно на суддівській діяльності.

Під час співбесіди члени комісії також поставили кандидату запитання щодо його адвокатської діяльності та пов’язаних із нею доходів. Згідно з даними реєстрів, кандидат отримав адвокатське свідоцтво у 2018 році та працював у юридичній фірмі та «Адвокатському бюро Андрія Петухова». Експертів зацікавив формат роботи кандидата — трудовий договір передбачав лише одну годину робочого часу на день. Кандидат пояснив це тим, що адвокатська діяльність мала доповнювати наукову роботу для підвищення іміджу факультету. А відсутність прибутку пояснено тим, що з початком повномасштабного вторгнення кандидат перебував у відпустці за власний рахунок, а до того більшість справ були безоплатними, зокрема захист ветеранів та недієздатних осіб.

Питання виникли і щодо участі кандидата у захисті дисертації Андрія Петухова у 2021 році. Кандидат виступав офіційним опонентом, перебуваючи при цьому в ділових стосунках із дисертантом та отримуючи дохід у його фірмі. Проте професор зазначив, що на той момент законодавство забороняло бути опонентом лише у випадку роботи в одному структурному підрозділі. Інших заборон щодо ділових відносин не було. Незважаючи на отримання зарплати в адвокатському бюро, кандидат заперечив наявність приватного інтересу, який міг би вплинути на його неупередженість як опонента.

Не залишилися без уваги і джерела походження майна кандидата. Зокрема, комісію зацікавила купівля квартири в Сумах у 2014 році та придбання автомобіля у 2011-му, що кандидат обґрунтував стабільними доходами батьків-стоматологів, які займаються приватною практикою вже майже три десятиліття.

Комісія також звернула увагу на витрати кандидата на проживання. У декларації за 2018 рік він разом із дружиною зазначив близько 75 тисяч гривень річних витрат. Кандидат пояснив, що на той час частину витрат, зокрема комунальні платежі, оплачували його батьки. Крім того, за його словами, родині періодично допомагала мати дружини, яка працює в Італії.

Під час співбесіди також обговорювалися поїздки кандидата за кордон у 2017 році — до Чехії та Італії. Він пояснив, що поїздка до Чехії відбулася в межах міжнародної літньої правничої школи, де організатори забезпечили проживання та харчування учасників. За його словами, власні витрати обмежилися оплатою проїзду до Києва. Поїздка до Італії, за словами кандидата, була сімейною — її оплатили родичі дружини.

Члени комісії також поставили запитання щодо автомобілів, якими кандидат користувався. Він пояснив, що періодично користувався транспортними засобами своїх батьків — зокрема Honda CR-V, Honda Civic та пізніше Subaru Outback. За його словами, таке користування було епізодичним і тривало обмежену кількість днів на рік.

Члени комісії також звернули увагу на інформацію правоохоронних органів про можливе ухилення кандидата від явки до територіального центру комплектування у 2024 році. Кандидат заявив, що йому про це не було відомо до проведення спеціальної перевірки. За його словами, він регулярно з’являвся до ТЦК для оновлення даних і має відстрочку від мобілізації як викладач.

Крім того, під час співбесіди обговорювалися факти притягнення кандидата до адміністративної відповідальності у 2011 та 2013 роках за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Кандидат заявив, що алкоголь не вживав, а показники алкотестера могли бути пов’язані з використанням медичного спрею для горла, який містив спирт.

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за новими співбесідами кандидатів на посаду судді ВАКС.

Сонячні електростанції, прихований бізнес дружин та бюджет на 30 тисяч у рік: досьє претендентів на посаду суддів ВАКС

Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Академічна доброчесність та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Мільярдні ноу-хау, конфлікти з поліцією та Facebook-критика НАБУ: нові історії претендентів на крісло судді ВАКС

ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Від науковців до військових: огляд співбесід кандидатів до ВАКС

Гонорари на карту, порушення таємниці нарадчої кімнати та політичне минуле кандидатів: нові співбесіди до ВАКС

Політичне минуле, крипто-подарунки та заручники суддів: новий етап випробування на доброчесність

240 запитів до реєстру, 11 млн гонорару та поїздки в Крим: нові спецзасідання ВККС та ГРМЕ

Мільйонні заощадження та забуте житло: антикорупційне сито 19 лютого

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Зарплата в конверті та борги за комуналку: нові зізнання кандидатів до ВАКС

Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.