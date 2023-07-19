Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

Як ми раніше писали, вказана справа наразі перебуває на стадії підготовчого провадження у Вищому антикорупційному суді. Цього разу журналісти завітали в підготовче засідання, призначене на 8.30 ранку 19 липня 2023 року. Що перше здивувало, це те, що судове засідання у такій справі вчасно не розпочалося, оскільки з незрозумілих причин та без відповідних пояснень колегія суддів вийшла до сторін з запізненням.

Як повідомили нам учасники судового розгляду, за рік слухання справи, вчасно не починалося жодне судове засідання, незважаючи на те, що їх призначено двічі на тиждень упродовж цілого 2023 року.

«Зрозуміло, коли судді спізнюються в процес, перебуваючи в іншій справі, але коли призначають справу на 8.30 ранку та не приходять, то виникає цілком логічне питання, що їм заважало це зробити в той час, як всі учасники процесу зобовʼязані і прибувають в суд вчасно, або з якою метою це робиться?» - обурюється один із захисників. «Досить дивно виглядає і ситуація, коли суд, наголошуючи на «розумності строків розгляду справи» при таких обставинах залишає без розгляду клопотання сторони захисту через «зловживання правами у звʼязку із затягуванням справи.

Здається, що суд кудись чи чомусь поспішає, і йому неважливо встановити істину та всі обставини у справі, у нього просто на це немає ні бажання, ні часу!», додає він.

Як зʼясувалося, у судове засідання 19 липня не прибув один з суддів ОАСК, який перебуває на лікуванні та один із захисників, який перебуває у відпустці, а про відкладення справи були подані заздалегідь відповідні клопотання. Очевидно, що за таких обставин судове засідання не могло відбутися, оскільки відповідно до ст.314 КПК України участь всіх обвинувачених та їх захисників є обовʼязковою.

Втім, суд за клопотаннями цих осіб ухвалив рішення, яке своєю суттю є «ноу-хау» в юриспруденції - клопотання задовольнив частково, вирішив продовжити судове засідання без хворого судді та адвоката, визнавши їх право не брати у ньому участь. При цьому, суд виходив з «розумності строків розгляду справи» та «інтересів учасників процесу».

Цікаво, що під час обговорення клопотань, жоден з учасників судового засідання (навіть прокурор) не висловлював позиції розгляду справи за вказаної явки осіб, а навпаки, судді ОАСК просили відкласти підготовче засідання через пряму заборону його проводити при таких обставинах.

Під час обговорення цього питання також викликала подив в учасників процесу поведінка головуючого у справі судді Ногачевского В.В., який спочатку надавши слово для виступу одному з учасників процесу, нервово переривав його, підвищуючи голос.

Також було цікавим дізнатися, що цією колегію суддів було призначено всього 63 засідання, з яких половина не відбулася за ініціативи самого суду. Втім, після прийняття рішення про часткове задоволення клопотання що відкладення розгляду справи, суд надав слово представникам захисту, які заявили клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.

Завершити їх розгляд судова колегія не встигла у звʼязку із спливом часу, відведеного для розгляду даної справи та перенесла на інший раз.

Як ми вже писали, практика ВАКС та інших судів України з розгляду справ є різною, через новий погляд таких суддів на норми кримінального права та процесу, їх досить вільне трактування. Цікаво буде спостерігати що буде з такими справами далі, коли рішення у них надійдуть на перевірку до судів апеляційної та касаційної інстанції. А скарги, як показує практика, обовʼязково будуть. Чи залишаться такі рішення в силі? І не тільки в справі «плівок». Далі буде.

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