путін не поїде на саміт БРІКС – відправить замість себе лаврова

Путіна не буде на саміті БРІКС.

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Російський диктатор володимир путін не відвідає саміт країн БРІКС, який пройде у Південно-Африканській республіці 22-24 серпня. Про це сказав президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє його пресслужба у середу.

«За взаємною згодою президент російської федерації володимир путін не буде присутній на саміті, але російську федерацію представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров", – заявив Рамафоса.

Як раніше ми повідомляли, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та марії львової-бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

Як зазначає Міжнародний кримінальний суд, путін несе відповідальність за військовий злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту).

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