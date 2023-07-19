путин не поедет на саммит БРИКС – отправит вместо себя лаврова

путина не будет на саммите БРИКС.

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Российский диктатор владимир путин не посетит саммит стран БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской республике 22-24 августа. Об этом сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает его пресс-служба в среду.

«По взаимному согласию президент российской федерации владимир путин не будет присутствовать на саммите, но российскую федерацию будет представлять министр иностранных дел сергей лавров», – заявил Рамафоса.

Как ранее мы сообщали, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и марии львовой-беловой в связи с депортацией детей.

Как отмечает Международный уголовный суд, путин несет ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию (согласно статьям 8(2)(a)( vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута).

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