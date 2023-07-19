МОН просит часть работников вернуть 6500 гривен «єПідтримки», поскольку они получили их неправомерно

Отмечается, что в случае невозвращения безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд.

МОН просит вернуть в государственный бюджет 6500 гривен «єПідтримки», некоторых работников, поскольку они получили их неправомерно.

«Минэкономики предоставлен обновленный перечень работников подчиненных МОН заведений, учреждений в соответствии с результатами первоочередной верификации государственных выплат, проведенной Минфином, работникам которых необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6500 гривен (перечень прилагается)», - говорится в сообщении.

Также там сказано, что в случае невозвращения безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд.

Источник фото: соцсети

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