МОН просить частину працівників повернути 6500 гривень «єПідтримки», оскільки вони отримали їх неправомірно

Зазначається, що у разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів, Мінекономіки буде змушене звернутися до суду.

МОН просить повернути до державного бюджету 6500 гривень «єПідтримки» деяких працівників, оскільки вони отримали їх неправомірно.

«Мінекономіки надано оновлений перелік працівників підпорядкованих МОН закладів, установ відповідно до результатів першочергової верифікації державних виплат, проведеної Мінфіном, працівникам яких необхідно терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу у розмірі 6500 гривень (перелік додається)», - сказано у повідомленні.

Також там сказано, що у разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів, Мінекономіки буде змушене звернутися до суду.

Джерело фото: соцмережі

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