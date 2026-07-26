Суд видав різні копії рішення: Верховний Суд пояснив, коли поновлять строк на апеляцію

Верховний Суд роз'яснив, коли помилки суду виправдовують пропуск строку апеляції.

Фото: rivneprod.gov.ua

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Пропуск заявником строку на апеляційне оскарження судового рішення, зумовлений тим, що суд першої інстанції видав йому протилежні за змістом копії судових рішень та обмежив доступ до рішення в ЄДРСР без належного документального підтвердження отримання сторонами коректної копії, є підставою для поновлення пропущеного строку. Такий висновок зробила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

19.09.2025 слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги т.в.о командира військової частини в порядку статей 303-307 КПК.

Це рішення представник військової частини оскаржив в апеляційному порядку та просив апеляційний суд поновити строк на оскарження цього рішення.

Апеляційний суд ухвалою від 13.02.2026 відмовив у поновленні пропущеного строку, оскільки згідно супровідного листа в матеріалах провадження від 21.10.2025, копію ухвали слідчого судді було направлено представнику військової частини, однак останній подав апеляційну скаргу на це рішення лише 11.02.2026.

У касаційній скарзі представник військової частини зазначає, що копія ухвали надійшла на електронну пошту військової частини 17.09.2025. Під час звірки військовою частиною відомостей з ДБР із даними, які містяться в ЄДРСР, було виявлено, що вказаної ухвали не існує, натомість у ЄДРСР є інша ухвала слідчого судді від 16.09.2025 про відмову в задоволенні скарги військової частини.

Також у ЄДРСР є інформація про обмеження доступу до судового рішення у вказаному провадженні на підставі листа суду від 19.09.2025. Про існування оспорюваної ухвали слідчого судді військовій частині стало відомо 13.01.2026 та 20.01.2026 подано заяву про отримання її копії, яку судом було надіслано 26.01.2026 і отримано військовою частиною 29.01.2026, після чого представник військової частини подав апеляційну скаргу.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вважає необґрунтованою відмову апеляційного суду в поновленні строку на апеляційне оскарження з посиланням на обов’язок заявника проводити моніторинг судових рішень, оскільки такий обов’язок міг у нього виникнути лише за умов відсутності у нього рішення слідчого судді, в той час, як на електронну адресу військової частини судом було скеровано копію ухвали слідчого судді про задоволення скарги і ухвалення рішення на користь заявника.

З ЄДРСР вбачається, що у цьому провадженні доступ до ухвали від 16.09.2025 було обмежено на підставі листа від 19.09.2025, як до такого, що не відповідає оригіналу судового рішення через допущену технічну помилку під час його надсилання до ЄДРСР. Разом із тим, ухвала слідчого судді від 16.09.2025 про відмову в задоволенні скарги була надіслана судом 16.10.2025, а надання загального доступу до цього рішення було забезпечено судом лише 21.10.2025.

Окрім того, в матеріалах провадження відсутнє будь-яке документальне підтвердження про отримання військовою частиною копії ухвали слідчого судді, яку згідно супровідного листа в провадженні було надіслано 21.10.2025.

За наведеного слід дійти висновку, що пропуск заявником строку на апеляційне оскарження судового рішення був зумовлений діями суду першої інстанції, який видав йому протилежні за змістом копії судових рішень, а не бездіяльністю заявника.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 02.06.2026 у справі № 592/14858/25 (провадження № 51-870км26) можна ознайомитись за посиланням.

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