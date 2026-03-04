Академічна доброчесність та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Продовжуються спільні співбесіди Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), які мають на меті перевірити кожного з 72 претендентів на посаду судді ВАКС на відповідність критеріям доброчесності.

3 березня 2026 року на порядку денному — інтерв’ю з чотирма кандидатами, під час яких міжнародні експерти та члени ВККС зосередилися на оцінці професійної компетентності, доброчесності та відповідності кандидатів встановленим критеріям. Сьогодні більш детально розглянемо досьє Євтушенка Олексія Івановича, Скреклі Лесі Іванівні, Махно Наталії Володимирівни та Вернигора Олександра Віталійовича

Євтушенко Олексій Іванович

Суддя Саксаганського районного суду Кривого Рогу, доктор філософії у галузі права. Кар'єру розпочав у 2006 році у Верховному Суді України. Має досвід розгляду корупційних справ, зокрема щодо хабарів за ухилення від мобілізації. У 2024 році брав участь у конкурсі на посаду члена ВККС, однак припинив участь через недопуск до співбесіди. Крім того, подавався на конкурс до ВРП, але згодом вийшов із процедури за власним бажанням.

Під час співбесіди кандидат детально відповів на запитання щодо отримання та подальшої приватизації однокімнатної квартири в Харкові у 2011 році. Суддя повідомив, що рішення про надання квартири ухвалювалися колегіально комісіями та депутатами міськради. Кандидат наголосив, що не був присутній на засіданнях комісій, а його питання розглядалося серед інших у загальному порядку. Квартиру було приватизовано у 2013 році, і на той момент кандидат мав частку у квартирі в Чернігові, що перебувала у спільній сумісній власності з батьками. За його словами, під час приватизації було враховано норму безоплатної приватизації — частину площі він отримав безкоштовно, а за решту сплатив відповідно до законодавства. Продаж квартири у Харкові у 2025 році суддя пояснив фінансовою невигідністю її утримання. Він підкреслив, що виручені кошти були спрямовані на придбання іншої нерухомості, а не з метою збагачення.

Окремо комісія звернула увагу на той факт, що у 2017 році кандидатові була надана службова квартира у Кривому Розі, площа якої збільшилася з 33 до 54 кв. м після реконструкції. Кандидат зазначив, що всі дозволи на перебудову були отримані в установленому порядку, а роботи профінансовані виключно його родиною. За його словами, необхідність реконструкції була зумовлена потребами сім’ї, зокрема забезпеченням окремої кімнати для доньки. Він також уточнив, що частину ремонтних робіт виконував власноруч.

Обговорили і питання купівлі авто у 2020 році за ціною нижче за ринкову, що зі слів кандидата пояснюється вдалими переговорами із попереднім власником, значним пробігом машини та дефектом двигуна.

Міжнародних експертів зацікавила і причина мобілізації кандидата на Івано-Франківщині під час перебування на лікарняному в Кривому Розі. Суддя підтвердив, що дійсно виїхав із сім’єю на Івано-Франківщину через безпеку і останнього дня лікарняного подав заяву про добровільну мобілізацію. Проходив службу у підрозділах ВСП, пройшов навчання у навчальному центрі у Львові. Частину служби ніс у зоні бойових дій на Дніпропетровському напрямку, зокрема в районі Покровська. Свою демобілізацію пояснив сімейними обставинами, а саме інвалідністю матері.

Окремо члени комісії нагадали кандидату про його висловлювання під час попереднього конкурсу до ВРП, щодо природи стягнення аліментів. Зокрема, кандидат сказав, що такою є природа української жінки вона завжди стягує аліменти для себе. Суддя визнав висловлювання некоректним і запевнив, що поважає принцип рівності прав батьків.

Скрекля Леся Іванівна

Доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук.

Кандидат активно займається науковою діяльність, має багато публікацій, як особистих, так і у співавторстві з колегами. Захистила вже три дисертації, оскільки націлена на отримання професорського ступеня.

У комісій одразу виникли питання, що пов’язані з доброчесністю під час написання дисертації. Міжнародні експерти виявили у дисертації кандидатки дослівні абзаци, ідентичні роботі її колеги, захищеній роком раніше. Кандидат пояснила цей збіг спільними дослідженнями, та тим, що колега нібито міг позичити її напрацювання. За її словами, у період роботи над дисертацією вона передавала текст своєму колезі для ознайомлення, оскільки обидва дослідники працювали над суміжною проблематикою і мали спільного наукового керівника. Водночас кандидат наголосила, що на підтвердження доброчесності надала комісії серію попередніх публікацій.

Також під час співбесіди кандидат пояснювала майновий стан родини та джерела походження коштів. Так, кандидат підтвердила, що проживає у квартирі у Львові, яка належить її батькові та була придбана у 2016 році за 1,3 млн грн. За її словами, батьки з 1995 по 2015 рік працювали за кордоном, зокрема в російській федерації, що і дозволило їм накопичити кошти на придбання житла. Крім того, кандидат повідомила про придбання квартири у столиці на яку родина накопичувала кошти протягом 13 років, а основним джерелом фінансування стали доходи чоловіка. Вартість квартири становила 3,7 млн грн. Кандидат зазначила, що житло може бути використане як для переїзду до Києва, так і як інвестиція з подальшим продажем.

Міжнародні експерти також звернули увагу на неточності у деклараціях. Зокрема на розбіжність у датах набуття 1/3 частки квартири в селі Дуліби у деклараціях кандидатки та її чоловіка (2005 та 2017 роки відповідно), що кандидат пояснила неуважністю чоловіка.

Питання накопичення грошових коштів також не залишилось осторонь, За даними декларацій чоловіка, у 2018–2019 роках частина грошових активів була відображена як особиста власність кандидата. Проте, доцент зазначила, родина проживала за доходи чоловіка, а її заробітна плата зберігалася як заощадження.

Запитали у кандидата і про можливий конфлікт інтересів, що може виникнути у зв’язку з професійною діяльністю її чоловіка, який обіймає посаду слідчого у ДБР. Йшлося про можливість участі її чоловіка або його колег у справах, які потенційно можуть розглядатися ВАКС, а також про ризик зовнішнього впливу. Кандидат не вбачає у цьому конфлікту інтересів, оскільки за її твердженням, особисті обставини не впливатимуть на її професійну діяльність. Кандидат підкреслила, що має чіткі моральні принципи та не допустить жодного втручання у здійснення правосуддя.

Махно Наталія Володимирівна

Суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, працювала в апараті Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, обіймаючи посади друкарки суду, помічника судді та секретаря судового засідання, згодом працювала помічником судді в апеляційному суді Івано-Франківської області. Указом Президента України у 2013 році призначена на посаду судді Ленінського районного суду Автономної Республіки Крим строком на п’ять років. Водночас у 2014 році кандидата переведено в межах п’ятирічного строку до Коломийського міськрайонного суду.

На початку інтерв’ю міжнародні експерти поцікавилися будинком, що перебуває у власності матері кандидата. За її словами, земельну ділянку було придбано в період 1995–1997 років, а будинок зведено близько 30 років тому господарським способом — по мірі наявності коштів. На момент введення в експлуатацію площа становила близько 140 кв. м. Батько працював інженером в Україні, згодом — за кордоном, зокрема у Франції, де, за словами кандидата, офіційно працював робітником із доходом близько 1000 євро на місяць. Після його смерті у 2016 році мати продовжила проживати у будинку самостійно. Кандидат пояснила, що точних сум витрат на будівництво та ремонти не знає, оскільки цими питаннями займалися батьки.

Момент придбання автомобіля за ціною у кілька разів нижче за ринкову вартість, також зацікавив комісію. За словами кандидата, транспортний засіб потребував суттєвого ремонту, що й зумовило низьку ціну. Кошти на придбання автомобіля — заощадження, сформовані із заробітної плати.

Обговорили і постанову про притягнення кандидата до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Кандидат не визнає порушення, зазначивши, що звернулася до поліції для отримання матеріалів і подала позов до суду. За її словами, постанову було скасовано керівником органу патрульної поліції без адміністративної скарги, лише на підставі усного звернення, через відсутність складу правопорушення та доказів.

Кандидат навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 2016 по 2020 рік, і на момент завершення навчання її наукова дисертація була виконана приблизно на 90%. Комісія поцікавилася чому захист дисертації відбувся у 2022 році в іншому навчальному закладі. Кандидат нагадала про закон, який дозволяв захист протягом двох років після закінчення аспірантури, а як причину зміни закладу назвала неможливість створення спеціалізованої вченої ради в попередньому університеті через відсутність необхідних фахівців за тематикою роботи.

Вернигор Олександр Віталійович

Адвокат, колишній працівник податкових органів. Протягом кар'єри працював із справами різного характеру: адміністративними, господарськими, цивільними та кримінальними. У кримінальних справах адвокат виступав переважно як представник потерпілих та свідків на стадії досудового розслідування. Зокрема, брав участь у слідчих діях, таких як обшуки та допити. У судовому провадженні участь кандидата обмежувалася представництвом потерпілих та свідків.

На початку співбесіди, на прохання міжнародних експертів, адвокат навів приклад однієї зі справ за статтею 191 Кримінального кодексу України, у якій він представляв інтереси юридичної особи — постраждалого від незаконного заволодіння майном. Його участь обмежувалася стадією досудового розслідування, а договір про правову допомогу на судовій стадії не продовжувався.

Обговорювалося і питання структури доходів кандидата за 2024 рік, зокрема йшлося про різницю між доходами від незалежної професійної діяльності та підприємницької діяльності як фізичної особи-підприємця. Близько 80% своєї діяльності адвокат здійснював як ФОП, а не як адвокат. За словами кандидата, мова йде виключно про різні формати оподаткування, так як в одному випадку договір укладався як з адвокатом, в іншому — як з ФОП на спрощеній системі. При цьому зміст юридичних послуг залишався однаковим, а вибір формату здебільшого здійснював сам адвокат.

Окремо комісія з’ясовувала обставини відкриття у 2021 році виконавчого провадження через несплату кандидатом єдиного соціального внеску. Адвокат пояснив, що причиною стала технічна помилка у звітності під час дії ковідного мораторію на сплату ЄСВ. За його словами, уточнюючий звіт подати не вдалося через процедурні обмеження, а після відкриття виконавчого провадження суму було сплачено.

Міжнародні експерти звернули увагу і на повідомлення від громадських організацій, які вказували на можливе членство адвоката в політичній партії «Наша земля». Проте кандидат категорично заперечив свою політичну причетність до партії, заявляючи про помилку в ідентифікації або збіг прізвищ.

