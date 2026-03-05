  1. В Україні

У Львові 5-9 березня масово перевірятимуть документи громадян та оглядатимуть автомобілі: що сталося

08:31, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ проводитиме у Львові контррозвідувальні та безпекові заходи з 5 по 9 березня.
У Львові 5-9 березня масово перевірятимуть документи громадян та оглядатимуть автомобілі: що сталося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові з 5 по 9 березня триватимуть контррозвідувальні та безпекові заходи, які проводитиме Служба безпеки України. До операції також залучать співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці працюватимуть по всій території міста. Основна мета заходів — виявлення та запобігання можливим проявам розвідувально-підривної діяльності проти України, а також підвищення рівня безпеки мешканців у період російської збройної агресії, зазначили у СБУ.

Під час проведення заходів можливі тимчасові обмеження руху на окремих вулицях, перевірки документів у громадян та огляд транспортних засобів. У разі виникнення обґрунтованих підозр правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку окремих осіб.

Крім того, передбачено обстеження територій і громадських приміщень для виявлення заборонених або небезпечних предметів.

У СБУ закликали мешканців Львова з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей, виконувати законні вимоги правоохоронців, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися комендантської години.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як комплаєнс рятує активи компанії від конфіскації: аналіз кейсів ВАКС

Штрафи для компаній та примусові донати: аналіз останніх кейсів ВАКС щодо корупції.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]