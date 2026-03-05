У Львові 5-9 березня масово перевірятимуть документи громадян та оглядатимуть автомобілі: що сталося

СБУ проводитиме у Львові контррозвідувальні та безпекові заходи з 5 по 9 березня.

У Львові з 5 по 9 березня триватимуть контррозвідувальні та безпекові заходи, які проводитиме Служба безпеки України. До операції також залучать співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

Правоохоронці працюватимуть по всій території міста. Основна мета заходів — виявлення та запобігання можливим проявам розвідувально-підривної діяльності проти України, а також підвищення рівня безпеки мешканців у період російської збройної агресії, зазначили у СБУ.

Під час проведення заходів можливі тимчасові обмеження руху на окремих вулицях, перевірки документів у громадян та огляд транспортних засобів. У разі виникнення обґрунтованих підозр правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку окремих осіб.

Крім того, передбачено обстеження територій і громадських приміщень для виявлення заборонених або небезпечних предметів.

У СБУ закликали мешканців Львова з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей, виконувати законні вимоги правоохоронців, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися комендантської години.

