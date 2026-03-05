Як декларувати продаж, купівлю та дарування авто – пояснили в НАЗК

В Офісі доброчесності НАЗК пояснили, що і в яких розділах декларації потрібно зазначати.

В Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснили порядок декларування операцій із транспортними засобами — продажу, купівлі, дарування, спадкування та передачі за довіреністю. Пояснення оприлюднив Офіс доброчесності НАЗК у межах рубрики про декларування в окремих життєвих ситуаціях.

Продаж транспортного засобу

У разі продажу автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу дохід від відчуження обов’язково зазначається у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки». Джерелом доходу вказується покупець.

У розділі 14 «Видатки та правочини» необхідно відобразити правочин (договір купівлі-продажу), на підставі якого припинено право власності, якщо вартість об’єкта перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Водночас у розділі 6 «Транспортні засоби» проданий автомобіль не зазначається, якщо станом на кінець звітного періоду він уже не належить декларанту.

Для відображення доходу враховується дата фактичного отримання коштів, а не дата реєстрації авто на нового власника. Якщо продаж відбувався з розстрочкою платежів, дохід декларується частинами — відповідно до сум, отриманих у кожному звітному періоді.

Передача авто за довіреністю

Видача довіреності без укладення договору купівлі-продажу не припиняє права власності. У такому випадку транспортний засіб продовжує відображатися у розділі 6 як власність декларанта.

Отримані кошти зазначаються у розділі 11 як дохід із вибором виду «Інше» та поясненням, що це дохід від передачі права розпорядження транспортним засобом. Розділ 14 у цьому випадку не заповнюється.

Купівля автомобіля

Якщо авто придбано за власні кошти, у декларації відображаються:

у розділі 6 — сам транспортний засіб (за умови, що він перебуває у власності станом на кінець року);

у розділі 14 — договір купівлі-продажу та видаток, якщо його розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Якщо для придбання було взято позику, у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» зазначається інформація про борг (за умови перевищення 50 прожиткових мінімумів), а у розділі 14 — правочин, на підставі якого виникло зобов’язання.

Авто у подарунок

Отримання транспортного засобу в дар поєднує набуття майна і дохід у негрошовій формі.

У декларації зазначаються:

у розділі 6 — інформація про авто (якщо воно перебуває у власності на кінець року);

у розділі 11 — дохід у вигляді подарунка;

у розділі 14 — договір дарування (без зазначення видатку).

Якщо вартість подарунка невідома і грошова оцінка не проводилась, у полі щодо вартості обирається позначка «Не застосовується», а розділи 11 і 14 можуть не заповнюватися.

Успадкування транспортного засобу

Успадковане авто відображається у розділі 6, якщо перебуває у власності станом на кінець року.

Якщо проведена грошова оцінка і її розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів, у розділі 11 зазначається дохід у вигляді спадщини, а у розділі 14 — правочин, на підставі якого набуто право власності.

Якщо оцінка не проводилася і вартість невідома, відповідні розділи щодо доходу та правочину не заповнюються.

Дарування авто іншій особі

У разі припинення права власності через дарування у декларації зазначається лише правочин у розділі 14 (за умови, що вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів).

Подарований транспортний засіб не відображається у розділі 6, якщо станом на кінець звітного періоду він більше не належить декларанту.

В НАЗК наголошують: кожна операція з транспортним засобом має відображатися відповідно до фактичних обставин та з урахуванням вартості об’єкта і моменту отримання доходу.

