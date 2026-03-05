В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР: де встановлять
10:36, 5 березня 2026
35 комплексів встановлять у нових місцях, а ще два прилади відновлять роботу.
З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких приладів у країні зросте до 377.
Про це повідомив перший заступник начальника Департамента патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Бровари
- перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок)
- перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок)
- перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок)
- перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок)
Обухів
- вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки)
Вишгород
- перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова)
- перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська)
Біла Церква
- бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса)
- просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)
- просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова)
Київська область
- 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
- 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
- 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
- 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
Вінниця
- вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська)
- перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи)
Чорноморськ
- перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47)
Золотоноша
- вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна)
Чернігів
- перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка)
Чернігівська область
- 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик)
Волинська область
- 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
Житомирська область
- 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
- Івано-Франківська область
- 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан)
- 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло)
- 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия)
- 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця)
Львівська область
- 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь)
- 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль)
- 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький)
- 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа)
- 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів)
- 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова)
- 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів)
- 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія)
- 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий)
Одеська область
- 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
- 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
