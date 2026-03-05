  1. В Україні
  2. / Авто

В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР: де встановлять

10:36, 5 березня 2026
35 комплексів встановлять у нових місцях, а ще два прилади відновлять роботу.
В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР: де встановлять
З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких приладів у країні зросте до 377.

Про це повідомив перший заступник начальника Департамента патрульної поліції України Олексій Білошицький.

35 комплексів встановлять у нових місцях, а ще два прилади відновлять роботу.

Бровари

  • перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок)
  • перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок)
  • перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок)
  • перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок)

Обухів

  • вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки)

Вишгород

  • перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова)
  • перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська)

Біла Церква

  • бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса)
  • просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)
  • просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова)

Київська область

  • 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
  • 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

Вінниця

  • вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська)
  • перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи)

Чорноморськ

  • перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47)

Золотоноша

  • вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна)

Чернігів

  • перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка)

Чернігівська область

  • 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик)

Волинська область

  • 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

Житомирська область

  • 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
  • Івано-Франківська область
  • 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан)
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло)
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия)
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця)

Львівська область

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь)
  • 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль)
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький)
  • 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа)
  • 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів)
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова)
  • 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів)
  • 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія)
  • 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий)

Одеська область

  • 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

