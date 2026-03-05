  1. В Україні

Лубінець очолив Волноваську МВА, Набокова – Краматорську РДА: нові призначення

11:20, 5 березня 2026
Президент підписав розпорядження про нові кадрові призначення у Донецькій області.
Лубінець очолив Волноваську МВА, Набокова – Краматорську РДА: нові призначення
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про нові кадрові призначення у Донецькій області.

Згідно з розпорядженням №14/2026-рп від 5 березня 2026 року, Івана Лубінця призначено начальником Волноваської міської військової адміністрації Волноваського району Донецької області.

Іншим розпорядженням №15/2026-рп Президент призначив Вікторію Набокову головою Краматорської районної державної адміністрації Донецької області.

Обидва документи оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Донецьк призначення Володимир Зеленський

