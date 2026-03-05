  1. В Украине

Лубинец возглавил Волновахскую МВА, Набокова — Краматорскую РГА: новые назначения

11:20, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в Донецкой области.
Лубинец возглавил Волновахскую МВА, Набокова — Краматорскую РГА: новые назначения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в Донецкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно распоряжению №14/2026-рп от 5 марта 2026 года, Ивана Лубинца назначено начальником Волновахской городской военной администрации Волновахского района Донецкой области.

Другим распоряжением №15/2026-рп Президент назначил Викторию Набокову главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области.

Оба документа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Донецк назначение Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Убил ключом мать и сына: что решил Верховный Суд по делу, которое шокировало Донетчину

Кассационная инстанция оценила доводы осуждённого и проверила законность пожизненного наказания за двойное убийство.

Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

В связи с подачей заявлений об отставке ВСП решила уволить двух судей

Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]