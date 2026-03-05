Лубинец возглавил Волновахскую МВА, Набокова — Краматорскую РГА: новые назначения

Президент подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в Донецкой области.

Согласно распоряжению №14/2026-рп от 5 марта 2026 года, Ивана Лубинца назначено начальником Волновахской городской военной администрации Волновахского района Донецкой области.

Другим распоряжением №15/2026-рп Президент назначил Викторию Набокову главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области.

Оба документа опубликованы на официальном сайте главы государства.

