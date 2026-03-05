Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

В связи с подачей заявлений об отставке ВСП решила уволить двух судей

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Золотаря Михаила Михайловича – судью Иршавского районного суда Закарпатской области. Медуницу Ольгу Евгеньевну – судью Восточного апелляционного хозяйственного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.