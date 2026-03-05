Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку
10:22, 5 марта 2026
В связи с подачей заявлений об отставке ВСП решила уволить двух судей
Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Золотаря Михаила Михайловича – судью Иршавского районного суда Закарпатской области.
- Медуницу Ольгу Евгеньевну – судью Восточного апелляционного хозяйственного суда.
