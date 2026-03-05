Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новая четырехлетняя программа расширенного финансирования (EFF) от МВФ на сумму 8,1 млрд долларов США должна не только усилить макроэкономические показатели Украины, но и поставить законодательство на новые рельсы на пути к реформам. Меморандум об экономической и финансовой политике содержит 12 структурных маяков, предусматривающих новые правовые и фискальные условия для каждого.

«Судебно-юридическая газета» уже ознакомилась с разделом о предотвращении отмывания средств и финансировании терроризма, и теперь переходим к запланированным изменениям в Уголовном процессуальном кодексе и усилению автономии НАБУ и САП.

Изменения в УПК

МВФ констатирует, что действующие процессуальные нормы часто становятся препятствием для эффективного правосудия, вызывая задержки во время судебных разбирательств и подрывая ответственность за коррупцию.

Соответственно, одним из ключевых приоритетов для МВФ является законодательное продление сроков давности по делам о коррупции, что должно предотвратить практику затягивания процессов адвокатами до момента, когда подозреваемый освобождается от ответственности по истечении времени.

Украина обязалась в ближайшие месяцы подготовить комплексные изменения в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины. Законодательные изменения должны предусматривать повышение процессуальной эффективности, сокращение злоупотреблений процедурными инструментами и усиление неотвратимости наказания по делам о коррупции. Детали законодательных инициатив на данный момент неизвестны и должны быть представлены после завершения консультационного этапа.

Изменения в уголовно-процессуальное законодательство играют важную роль в построении новой антикоррупционной структуры, однако проекты изменений в УК и УПК пока еще не подготовлены и не согласованы. Более того, конкретные сроки выполнения этих шагов в Меморандуме не определены.

Собственная экспертиза для НАБУ

Дело «Энергоатома» стало для МВФ отправной точкой для установления требований по укреплению статуса НАБУ. Главная новация, предусмотренная Меморандумом, — создание собственного независимого экспертного учреждения НАБУ.

До сих пор детективы НАБУ критически зависели от государственных экспертных учреждений, подчиненных другим ведомствам, что создавало риски затягивания экспертиз или утечки информации. Поэтому одним из ключевых приоритетов реформирования антикоррупционной инфраструктуры определено формирование законодательной основы для обеспечения независимых, своевременных и качественных экспертных услуг в уголовных производствах, относящихся к юрисдикции бюро.

Речь идет о создании нормативной базы, которая гарантировала бы институциональную и процессуальную независимость экспертной службы, а также ее способность предоставлять обоснованные и надлежащие доказательства для расследований. Новая законодательная модель позволит повысить качество доказательной базы по делам о топ-коррупции и укрепить доверие к результатам уголовных производств.

При этом экспертная служба должна быть структурно независимой и работать по европейским стандартам криминалистики (ISO/IEC 17025), а законодательная база должна разрабатываться в консультации с НАБУ, САП, ВАКС и непосредственно МВФ.

Независимость САП и ВАКС

Меморандум содержит жесткое обязательство — воздерживаться от любых шагов, которые уменьшили бы независимость, полномочия или ресурсы НАБУ, САП или ВАКС. МВФ подчеркнул важность сохранения операционной независимости САП и обеспечения ВАКС всеми необходимыми ресурсами.

Украина, со своей стороны, обязалась воздерживаться от внесения изменений в законодательную или регуляторную базу НАБУ, САП и ВАКС. То есть любые попытки изменить законодательную или нормативную базу этих органов в сторону их ослабления будут считаться нарушением программы финансирования.

Отсутствие маяков судебной реформы

Анализ Меморандума свидетельствует об отсутствии договоренностей по реформированию судебной системы. Нет никаких требований относительно проверки добропорядочности действующих судей или реформирования системы. Кроме того, отсутствуют маяки по реформе Государственного бюро расследований или конкурсному перезагрузке руководства прокуратуры.

МВФ отмечает, что прогресс в структурных реформах в конце 2025 года был неоднозначным, и хотя Украина достигла определенного прогресса, большинство структурных контрольных показателей на вторую половину 2025 года в рамках Расширенного финансового фонда 2023 года не были выполнены, что отражает ослабление политической поддержки реформ управления.

Вместо новых волн судебной реформы приоритетом для МВФ стало сохранение независимости и усиление инструментов антикоррупционной юстиции. Таким образом, в новом Меморандуме МВФ выбрал путь антикоррупционных шагов в наиболее кризисных отраслях. Однако отсутствие в Меморандуме требований к судебной системе создает дисбаланс, поскольку остаются старые проблемы Фемиды, такие как непропорциональная нагрузка, недостаточное финансирование или проблемы с прозрачным оцениванием судей. Отсутствие маяков рискует быть воспринято как замораживание судебной реформы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.