Академическая добродетель и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Продолжаются совместные собеседования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), целью которых является проверка каждого из 72 претендентов на должность судьи ВАКС на соответствие критериям добропорядочности.

3 марта 2026 года на повестке дня — интервью с четырьмя кандидатами, в ходе которых международные эксперты и члены ВККС сосредоточились на оценке профессиональной компетентности, добропорядочности и соответствия кандидатов установленным критериям. Сегодня более подробно рассмотрим досье Евтушенко Алексея Ивановича, Скрекли Леси Ивановны, Махно Натальи Владимировны и Вернигора Александра Витальевича.

Евтушенко Алексей Иванович

Судья Саксаганского районного суда Кривого Рога, доктор философии в области права. Карьеру начал в 2006 году в Верховном Суде Украины. Имеет опыт рассмотрения коррупционных дел, в частности, касающихся взяток за уклонение от мобилизации. В 2024 году участвовал в конкурсе на должность члена ВККС, однако прекратил участие из-за недопуска к собеседованию. Кроме того, подавался на конкурс в ВСП, но позже вышел из процедуры по собственному желанию.

Во время собеседования кандидат подробно ответил на вопросы о получении и последующей приватизации однокомнатной квартиры в Харькове в 2011 году. Судья сообщил, что решения о предоставлении квартиры принимались коллегиально комиссиями и депутатами горсовета. Кандидат подчеркнул, что не присутствовал на заседаниях комиссий, а его вопрос рассматривался среди прочих в общем порядке. Квартира была приватизирована в 2013 году, и на тот момент кандидат владел долей в квартире в Чернигове, находившейся в общей совместной собственности с родителями. По его словам, при приватизации была учтена норма бесплатной приватизации — часть площади он получил бесплатно, а за остальную часть заплатил в соответствии с законодательством. Продажу квартиры в Харькове в 2025 году судья объяснил финансовой невыгодностью ее содержания. Он подчеркнул, что вырученные средства были направлены на покупку другой недвижимости, а не с целью обогащения.

Отдельно комиссия обратила внимание на тот факт, что в 2017 году кандидату была предоставлена служебная квартира в Кривом Роге, площадь которой увеличилась с 33 до 54 кв. м после реконструкции. Кандидат отметил, что все разрешения на перепланировку были получены в установленном порядке, а работы профинансированы исключительно его семьей. По его словам, необходимость реконструкции была обусловлена потребностями семьи, в частности, обеспечением отдельной комнаты для дочери. Он также уточнил, что часть ремонтных работ выполнял собственноручно.

Обсудили и вопрос покупки авто в 2020 году по цене ниже рыночной, что, по словам кандидата, объясняется удачными переговорами с предыдущим владельцем, значительным пробегом машины и дефектом двигателя.

Международных экспертов заинтересовала и причина мобилизации кандидата в Ивано-Франковской области в то время, как в начале полномасштабного вторжения он находился на больничном в Кривом Роге. Судья подтвердил, что действительно выехал с семьей в Ивано-Франковскую область в целях безопасности и в последний день больничного подал заявление о добровольной мобилизации. Проходил службу в подразделениях ВСП, прошел обучение в учебном центре во Львове. Часть службы нес в зоне боевых действий на Днепропетровском направлении, в частности в районе Покровска. Свою демобилизацию объяснил семейными обстоятельствами, а именно инвалидностью матери.

Отдельно члены комиссии напомнили кандидату о его высказывании во время предыдущего конкурса в ВСП относительно природы взыскания алиментов. В частности, кандидат сказал, что «такова природа украинской женщины — она всегда взыскивает алименты для себя». Судья признал высказывание некорректным и заверил, что уважает принцип равенства прав родителей.

Скрекля Леся Ивановна

Доцент кафедры уголовного права и процесса Львовского торгово-экономического университета, кандидат юридических наук.

Кандидат активно занимается научной деятельностью, имеет много публикаций, как личных, так и в соавторстве с коллегами. Защитила уже три диссертации, так как нацелена на получение профессорского звания.

У комиссии сразу возникли вопросы, связанные с добропорядочностью при написании диссертации. Международные эксперты обнаружили в диссертации кандидата дословные абзацы, идентичные работе ее коллеги, защищенной годом ранее. Кандидат объяснила это совпадение совместными исследованиями и тем, что коллега якобы мог одолжить ее наработку. По ее словам, в период работы над диссертацией она передавала текст своему коллеге для ознакомления, поскольку оба исследователя работали над смежной проблематикой и имели общего научного руководителя. В то же время кандидат подчеркнула, что в подтверждение добродетели предоставила комиссии серию предыдущих публикаций.

Также во время собеседования кандидат объясняла имущественное положение семьи и источники происхождения средств. Так, она подтвердила, что проживает в квартире во Львове, которая принадлежит ее отцу и была приобретена в 2016 году за 1,3 млн грн. По ее словам, родители с 1995 по 2015 год работали за границей, в частности в Российской Федерации, что и позволило им накопить средства на покупку жилья. Кроме того, кандидат сообщила о приобретении квартиры в столице, на которую семья копила средства в течение 13 лет, а основным источником финансирования стали доходы мужа. Стоимость квартиры составила 3,7 млн грн. Кандидат отметила, что жилье может быть использовано как для переезда в Киев, так и в качестве инвестиции с последующей продажей.

Международные эксперты также обратили внимание на неточности в декларациях. В частности, на расхождение в датах приобретения 1/3 доли квартиры в селе Дулибы в декларациях кандидата и ее мужа (2005 и 2017 годы соответственно), что кандидат объяснила невнимательностью супруга.

Вопрос накопления денежных средств также не остался в стороне. По данным деклараций мужа, в 2018–2019 годах часть денежных активов была отражена как личная собственность кандидата. Однако доцент отметила, что семья жила на доходы мужа, а ее заработная плата сохранялась в качестве сбережений.

Спросили у кандидата и о возможном конфликте интересов в связи с профессиональной деятельностью ее мужа, который занимает должность следователя в ГБР. Речь шла о возможности участия ее мужа или его коллег в делах, которые потенциально могут рассматриваться ВАКС, а также о риске внешнего влияния. Кандидат не усматривает в этом конфликта интересов, поскольку, по ее утверждению, личные обстоятельства не будут влиять на ее профессиональную деятельность. Она подчеркнула, что имеет четкие моральные принципы и не допустит никакого вмешательства в осуществление правосудия.

Махно Наталья Владимировна

Судья Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области. Работала в аппарате Ивано-Франковского городского суда, занимая должности машинистки суда, помощника судьи и секретаря судебного заседания, позже работала помощником судьи в апелляционном суде Ивано-Франковской области. Указом Президента Украины в 2013 году назначена на должность судьи Ленинского районного суда Автономной Республики Крым сроком на пять лет. В 2014 году кандидат была переведена в пределах пятилетнего срока в Коломыйский горрайонный суд.

В начале интервью международные эксперты поинтересовались домом, находящимся в собственности матери кандидата. По ее словам, земельный участок был приобретен в период 1995–1997 годов, а дом возведен около 30 лет назад хозяйственным способом — по мере наличия средств. На момент ввода в эксплуатацию площадь составляла около 140 кв. м. Отец работал инженером в Украине, позже — за границей, в частности во Франции, где, по словам кандидата, официально работал рабочим с доходом около 1000 евро в месяц. После его смерти в 2016 году мать продолжила проживать в доме самостоятельно. Кандидат объяснила, что точных сумм затрат на строительство и ремонты не знает, так как этими вопросами занимались родители.

Момент приобретения автомобиля по цене в несколько раз ниже рыночной стоимости также заинтересовал комиссию. По словам кандидата, транспортное средство нуждалось в существенном ремонте, что и обусловило низкую цену. Средства на покупку автомобиля — сбережения, сформированные из заработной платы.

Обсудили и постановление о привлечении кандидата к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кандидат не признает нарушения, отметив, что обратилась в полицию для получения материалов и подала иск в суд. По ее словам, постановление было отменено руководителем органа патрульной полиции без административной жалобы, только на основании устного обращения, ввиду отсутствия состава правонарушения и доказательств.

Кандидат училась в аспирантуре Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника с 2016 по 2020 год, и на момент окончания обучения ее научная диссертация была выполнена примерно на 90%. Комиссия поинтересовалась, почему защита диссертации состоялась в 2022 году в другом учебном заведении. Кандидат напомнила о законе, который разрешал защиту в течение двух лет после окончания аспирантуры, а причиной смены заведения назвала невозможность создания специализированного ученого совета в предыдущем университете из-за отсутствия необходимых специалистов по тематике работы.

Вернигор Александр Витальевич

Адвокат, бывший сотрудник налоговых органов. В течение карьеры работал с делами разного характера: административными, хозяйственными, гражданскими и уголовными. В уголовных делах адвокат выступал преимущественно как представитель потерпевших и свидетелей на стадии досудебного расследования. В частности, участвовал в следственных действиях, таких как обыски и допросы. В судебном производстве участие кандидата ограничивалось представительством потерпевших и свидетелей.

В начале собеседования по просьбе международных экспертов адвокат привел пример одного из дел по статье 191 Уголовного кодекса Украины, в котором он представлял интересы юридического лица — пострадавшего от незаконного завладения имуществом. Его участие ограничивалось стадией досудебного расследования, а договор о правовой помощи на судебной стадии не продлевался.

Обсуждался и вопрос структуры доходов кандидата за 2024 год, в частности, речь шла о разнице между доходами от независимой профессиональной деятельности и предпринимательской деятельности в качестве физического лица-предпринимателя. Около 80% своей деятельности адвокат осуществлял как ФОП, а не как адвокат. По словам кандидата, речь идет исключительно о различных форматах налогообложения, так как в одном случае договор заключался как с адвокатом, в другом — как с ФОП на упрощенной системе. При этом содержание юридических услуг оставалось одинаковым, а выбор формата в основном осуществлял сам адвокат.

Отдельно комиссия выясняла обстоятельства открытия в 2021 году исполнительного производства из-за неуплаты кандидатом единого социального взноса. Адвокат объяснил, что причиной стала техническая ошибка в отчетности во время действия ковидного моратория на уплату ЕСВ. По его словам, уточняющий отчет подать не удалось из-за процедурных ограничений, а после открытия исполнительного производства сумма была выплачена.

Международные эксперты обратили внимание и на сообщения от общественных организаций, которые указывали на возможное членство адвоката в политической партии «Наша земля». Однако кандидат категорически отрицал свою политическую причастность к партии, заявляя об ошибке в идентификации или совпадении фамилий.

