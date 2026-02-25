240 запитів до реєстру, 11 млн гонорару та поїздки в Крим: нові спецзасідання ВККС та ГРМЕ

П’ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Конкурс на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) увійшов у свою ключову фазу. Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) розпочали спеціальні засідання для оцінки 73 кандидатів.

20 лютого 2026 року відбулося п’яте засідання, під час якого було розглянуто питання про відповідність посадам суддів Вищого антикорупційного суду критеріям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» наступних чотирьох претендентів: Дудікова Андрія Володимировича, Штіфонова Павла Сергійовича, Антипенко Віктора Павловича та Дудченко Олександра Юрійовича.

Дудіков Андрій Володимирович

Суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, рішенням голови Верховного Суду відряджений до Тростянецького районного суду Вінницької області. Працював на посадах секретаря судового засідання, консультанта, помічника судді в районному суді, в апеляційному суді Вінницької області, апеляційному суді міста Києва та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Має значний стаж роботи в судовій системі на різних посадах, тривалий час виконував повноваження слідчого судді. Немає спеціалізації в кримінальних антикорупційних справах, під час суддівської практики розглядав лише адміністративні справи, пов'язані з корупцією. Учасник бойових дій, має державні нагороди.

Під час співбесіди члени ГРМЕ та ВККС зосередилися на питаннях доброчесності, повноти декларування та використання повного доступу до ЄДРСР. Зокрема, за твердженням комісії, кандидат здійснив близько 240 пошуків у реєстрі судових рішень, 75 разів шукав інформацію про колишнього чоловіка своєї сестри, який має кримінальні провадження. Також шукав інформацію за власним номером телефону. Суддя пояснив, що використовував розширений доступ виключно для професійних цілей - для аналізу судової практики. Крім того частина активності могла бути пов’язана з технічними особливостями авторизації в системі в попередні роки.

Міжнародні експерти цікавились також безоплатним проживанням кандидата у квартирах третіх осіб. Суддя підтвердив, що дійсно оплачував лише комунальні послуги, а користування майном відбувалось без будь-якого договору, за усною домовленістю з власниками. За словами кандидата, у складний для нього період знайомі запропонували можливість проживання без укладення письмового договору оренди. Він наголосив, що власники не проживали у цих квартирах та не наполягали на укладенні договорів чи сплаті орендної плати.

Також міжнародні експерти звернули увагу на специфіку розгляду суддею справ щодо керування транспортними засобами у стані сп’яніння за ст. 130 КУпАП, зокрема на випадки спливу строків притягнення до відповідальності. За час своєї суддівської практики, кандидат частину проваджень слухав понад 100 днів. Пояснив це затримками з відео від поліції та бажанням повно встановити обставини, навіть якщо це впливало на строки розгляду.

І на завершення співбесіди комісія звернула увагу на неточності в декларації судді. У 2018–2020 роках, кандидат не зазначив вартість придбаного автомобіля, крім того в декларації не містилось жодної інформації щодо окремих об’єктів нерухомості, якими кандидат користувався у різні періоди. Кандидат пояснив, що в окремих випадках не мав достовірної інформації про вартість майна на дату набуття права власності або вважав, що відомості не підлягали декларуванню з огляду на характер користування.

Штіфонов Павло Сергійович

Адвокат, член адвокатської асоціації, засновник адвокатського об'єднання. З 2025 обіймає посаду адвоката за трудовим договором на критичному підприємстві (виробництво та продаж ароматизаторів для харчової та хімічної промисловості, співпраця з Міноборони). Працював слідчим в органах внутрішніх справ України. Має не менше 5 років адвокатського стажу, спеціалізується на кримінальному праві та процесі. Розглядав цивільні, господарські та кримінальні справи, виступав як медіатор у досудових спорах.

Кандидат розглядає посаду в ВАКС — не як черговий етап на шляху до кар’єрного зростання, а як підвищення рівня професійної та публічної відповідальності перед суспільством. Вважає свій досвід адвоката корисним для ролі неупередженого судді, який діє в інтересах суспільства, з повагою до сторін і законними рішеннями.

Під час співбесіди адвокат підтвердив свою участь у місцевих виборах 2015 року як безпартійний кандидат, наголосивши, що здійснював лише юридичне консультування виборчого штабу в межах професійної діяльності. Участь у виборах пояснив як одноразовий досвід, без подальшого залучення до політичної діяльності.

Увагу комісії привернули гонорари адвоката. У 2023-2024 роках кандидат отримав близько 11 млн грн від приватної компанії за юридичний супровід, що складає значну частину прибутку компанії. Кандидат пояснив, що у 2023 році був рекомендований власнику підприємства колегою, на початку співпраці компанія не мала ані штатного юридичного відділу, ані постійного юридичного супроводу. За словами кандидата, його залучили для формування зовнішнього юридичного напряму та комплексного врегулювання накопичених за тривалий період проблемних питань. В межах договору про надання правової допомоги він мав право залучати помічників. Кандидат повідомив, що сформував команду юристів різної спеціалізації, проте такі адвокати були залучені за усною домовленістю.

Міжнародні експерти поцікавилися обставинами поїздок кандидата до тимчасово окупованого Криму після 2014 року. За словами адвоката перша поїздка після анексії була пов’язана з подіями 2013 року, коли на нього було скоєно напад. Він зазначив, що після окупації йому повідомили про намір продовжити розслідування вже за законодавством РФ, у зв’язку з чим він поїхав до Криму, щоб з’ясувати обставини особисто. Подальші поїздки вже були пов’язані із сімейними обставинами, у 2016 році адвокат відвідував Крим для підтримки сестри після її розлучення. Водночас члени комісії звернули увагу, що, за наявною в них інформацією, сестра кандидата до моменту цієї поїздки вже виїхала на постійне проживання до Італії. Проте адвокат зазначив, що сестра періодично в’їжджала до Криму через територію третіх держав.

ГРМЕ поцікавилися інформацією, виявленою на російському інтернет-ресурсі, де адвокат із таким самим прізвищем, ім’ям та по батькові у 2014 році надавав консультації з питань застосування законодавства РФ. Кандидата запитали, чи може він спростувати свою причетність до цієї діяльності. У відповідь він заявив, що не здійснював юридичної практики за законодавством Російської Федерації, не реєструвався на відповідних ресурсах і не надавав консультацій, про які йдеться. Причетність до зазначеного профілю кандидат заперечив.

Антипенко Віктор Павлович

Суддя Рокитнянського районного суду Київської області, раніше — адвокат, магістр права. Працював державним податковим інспектором, першим заступником голови районної державної адміністрації. Має понад 20 років у юридичній сфері, 1.5 роки як суддя.

Бажання обіймати посаду судді ВАКС мотивує можливістю як професійного так і соціального розвитку. Кандидат зазначив, що усвідомлює підвищений рівень складності та ризиків роботи судді Вищого антикорупційного суду порівняно з роботою в місцевому суді. За його словами, діяльність у ВАКС є значно більш відповідальною та інтенсивною з огляду на категорію справ, суспільний резонанс і рівень безпекових викликів. Проте, на думку судді, ця посада є престижною, зокрема через складність конкурсного відбору та високі вимоги до кандидатів. Соціальні гарантії також мають суттєву вагу для кандидата.

Перше на що звернули увагу члени комісії — це фінансові активи сина кандидата. У декларації за 2024 рік, фінансові активи сина суду зазначені у розмірі, що складає близько 80 тис. грн та приблизно 3 800 євро. На момент декларування сину виповнилося 18 років, він був студентом. Кандидат зазначив, що для підтвердження власних доходів за останні десять років подав комісії виписки зі своїх банківських рахунків у гривні, доларах США та євро, де, за його словами, відображено надходження коштів та їх використання. Щодо активів сина кандидат пояснив, що йдеться про кошти, які він особисто передавав йому для накопичення. За словами кандидата, син формує заощадження за рахунок фінансової підтримки батька.

Комісія вбачає проблему і у відсутності згадки в декларації судді про квартиру, орендовану в Шполі. Суддя пояснив, що особисто для нього відносини не відчувались як орендні, а як надання допомоги переселенцям.

Також питання комісії стосувалися придбання у 2022 році автомобіля Toyota Corolla за 190 000 грн, хоча ринкова ціна на той час складала $13-22 тис. Кандидат пояснив низьку вартість пошкодженнями після, які досі не відремонтовані.

Останній блок питань співбесіди кандидата стосувався можливості одночасного навчання і правосуддя. Кандидат відвідував курси у Дніпрі (15 травня 2025 року) та Харкові (13 червня 2025 року), і в той самий час, як вбачається з ЄДРСР, суддею виносились рішення в ті самі дні та години, коли проходило навчання. За словами судді, навчання проходило онлайн, і тривало лише близько шести академічних годин. Через це він міг продовжувати розглядати справи до та після занять, не порушуючи робочий графік. У своїй заявці кандидат навіть вказав конкретні години і хвилини, коли підписував судові рішення, та підкреслив, що навчання проводили судді Верховного Суду, що було вкрай важливим для його професійного розвитку.

Дудченко Олександр Юрійович

Доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. За сумісництвом працює провідним аналітиком Державного підприємства «Інфотех». Кандидат має науковий ступінь у сфері права та понад 15 років наукової та професійної діяльності. Працював у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого рік на посадах стажиста, дослідника, аспіранта, асистента та доцента кафедри кримінального процесу. Окрім наукової роботи, він очолював первинну профспілкову організацію студентів, був заступником директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції та займався підприємницькою діяльністю.

Питання комісії викликали заощадження кандидата, ще у студентському віці, які на той момент складали $12 000. Науковець пояснив комісії, що на той період часу мав статус дитини-сироти і знаходився на повному утриманні держави. Крім того, у 2011 році кандидат отримав ще близько $12 000 від своєї бабусі. Походження цих коштів, науковець пояснив спадком від матері – частина коштів зберігалася на депозитних рахунках у банках та після вступу в право спадщини перейшла до нього. Частину грошей він передав бабусі для збереження. Крім того, після смерті батька родина частково компенсувала доценту частину будинку, про що він дізнався лише у 2011 році.

Під час співбесіди говорили і про бізнес кандидата. У 2019–2020 роках науковець відкрив продуктовий магазин, з мінімальними інвестиційними затратами. Так, за твердженням кандидата, бізнес було відкрито за підтримки інвестора, який надав і приміщення і обладнання. Торгівля велась переважно продуктами швидкого харчування, кавою та снеками, що мали високу маржинальність. За рік магазин приніс близько $40 000 доходу, з яких чистий прибуток оцінюється приблизно у $25 000. Пізніше магазин був проданий, і доходи знову зменшилися.

Також комісія розглядала питання житла науковця — у 2015 році разом із дружиною придбали квартиру в Харкові за 1,2 млн грн за кошти батьків дружини. У 2018 році батьки допомогли купити автомобіль Volkswagen Golf за 500 тис. грн.

Під кінець співбесіди міжнародні експерти звернули увагу на декілька епізодів безоплатного проживання науковця в квартирах його знайомих. Як прояснює доцент, після вимушеного виїзду з Харкова в березні 2022 року його родина тимчасово проживала у друзів у місті Сміла, а згодом — у Вінниці. Квартиру для проживання надали близькі друзі безоплатно, адже вони самі не користувалися житлом.

