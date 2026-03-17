Марта Кос оголосила неофіційно відкритими для України усі шість кластерів

Відсьогодні усі шість кластерів у рамках перемовин України про вступ до Європейського Союзу є неофіційно відкритими. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише «Укрінформ».

«У той час, коли Європа перебуває під тиском як зі Сходу, так і з Заходу, ми не можемо дозволити собі втрачати час. І ми його не втрачаємо. Зараз усі її кластери неофіційно відкриті», - підкреслила Кос.

Європейська комісарка зазначила, що тепер є чіткий список справ, і Україна може розраховувати «на потужну та стабільну підтримку на кожному кроці».

Вона нагадала, що під час неформальної зустрічі міністрів ЄС з європейських справ у Львові минулого грудня Україна отримала вказівки щодо нового етапу переговорів України про вступ, зосередженого на трьох переговорних кластерах.

«Вони надали Україні чіткий список справ для майбутньої технічної роботи у сфері верховенства права та демократичних інституцій, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин», - зазначила Кос.

«Сьогодні ми продовжуємо цю роботу та розширюємо її на решту трьох переговорних розділів. Реформи в рамках Кластера 3 призведуть до збільшення кількості робочих місць, кращих умов для бізнесу та збільшення інвестицій в економіку України. Реформи в рамках Кластера 4 означають чистішу енергетику, надійнішу електроенергію, кращі дороги, залізничне сполучення та прикордонні з’єднання. Реформи в рамках Кластера 5 означають сильніше сільське господарство, кращу підтримку сільських громад та розумніше використання землі та води», - сказала вона.

Кос зазначила, що під час свого візиту до України минулого місяця вона була зворушена тим, що членство в ЄС «приносить українцям надію в їхнє повсякденне життя».

«Ці чотири роки змінили Європу, і не може бути безпечної Європи без безпечної, демократичної та процвітаючої України, як однієї з нас», - наголосила Кос.

Тому, зазначила вона, процес реформ має бути прискорений, і саме це обговорювалося під час сьогоднішнього неформального сніданку.

Кос вважає, що Україна має реальний шанс швидше просуватися в реформах, які покращують повсякденне життя - від робочих місць у бізнесі до енергетики, транспорту та підтримки сільських громад.

«Водночас ми продовжуємо роботу над планом дій щодо 10 пріоритетів реформ, узгоджених у Львові, з особливим акцентом на верховенство права, боротьбу з корупцією та розбудову сильних, підзвітних демократичних інституцій. Це основи інтеграції України до ЄС, а також основа для її відбудови та довгострокового процвітання», - підсумувала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за фінальними трьома переговорними кластерами.

