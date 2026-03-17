Марта Кос неофициально объявила открытыми для Украины все шесть кластеров

С сегодняшнего дня все шесть кластеров в рамках переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз являются неофициально открытыми. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет «Укринформ».

«В то время, когда Европа находится под давлением как с Востока, так и с Запада, мы не можем позволить себе терять время. И мы его не теряем. Сейчас все ее кластеры неофициально открыты», — подчеркнула Кос.

Европейская комиссар отметила, что теперь есть четкий список задач, и Украина может рассчитывать «на мощную и стабильную поддержку на каждом шаге».

Она напомнила, что во время неформальной встречи министров ЕС по европейским делам во Львове в прошлом декабре Украина получила указания относительно нового этапа переговоров о вступлении, сосредоточенного на трех переговорных кластерах.

«Они предоставили Украине четкий список задач для будущей технической работы в сфере верховенства права и демократических институтов, внутреннего рынка и внешних отношений», — отметила Кос.

«Сегодня мы продолжаем эту работу и расширяем ее на остальные три переговорных раздела. Реформы в рамках Кластера 3 приведут к увеличению количества рабочих мест, лучшим условиям для бизнеса и росту инвестиций в экономику Украины. Реформы в рамках Кластера 4 означают более чистую энергетику, более надежное электроснабжение, лучшие дороги, железнодорожное сообщение и пограничные соединения. Реформы в рамках Кластера 5 означают более сильное сельское хозяйство, лучшую поддержку сельских общин и более рациональное использование земли и воды», — сказала она.

Кос отметила, что во время своего визита в Украину в прошлом месяце она была тронута тем, что членство в ЕС «приносит украинцам надежду в их повседневную жизнь».

«Эти четыре года изменили Европу, и не может быть безопасной Европы без безопасной, демократической и процветающей Украины, как одной из нас», — подчеркнула Кос.

Поэтому, отметила она, процесс реформ должен быть ускорен, и именно это обсуждалось во время сегодняшнего неформального завтрака.

Кос считает, что Украина имеет реальный шанс быстрее продвигаться в реформах, которые улучшают повседневную жизнь — от рабочих мест в бизнесе до энергетики, транспорта и поддержки сельских общин.

«В то же время мы продолжаем работу над планом действий по 10 приоритетам реформ, согласованных во Львове, с особым акцентом на верховенство права, борьбу с коррупцией и построение сильных, подотчетных демократических институтов. Это основы интеграции Украины в ЕС, а также основа для ее восстановления и долгосрочного процветания», — подытожила она.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам.

