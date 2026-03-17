Військовий перечепився з автоматом і застрелив побратима: чому суд у Харкові визнав солдата винним у необережному вбивстві

Суд визнав солдата винним у вбивстві і задовольнив цивільний позов вдови загиблого.

Суд у Харкові визнав солдата винним у вбивстві через необережність – внаслідок пострілу, який забрав життя його побратима. Трагедія сталася під час застілля, коли боєць перечепився через поріг і ненароком натиснув на спусковий гачок автомата АК-74. Окрім тюремного строку, суд зобов’язав засудженого компенсувати родині загиблого моральну і матеріальну шкоду, витрати на поховання, та правову допомогу.

Трагедія в день народження

Основ`янський районний суд міста Харкова розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальну справу №646/5135/24 з обвинувальним актом стосовно військовослужбовця – у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 119 КК України.

Події, які згодом стали предметом кримінального провадження, сталися ще в листопаді 2023 року – в одному з населених пунктів Харківської області. Кілька військовослужбовців перебували у приватному будинку разом із цивільними особами.

Згідно з матеріалами справи, пізнього вечора бійці відзначали день народження одного з військовослужбовців своєї частини. Застілля супроводжувалося вживанням алкоголю. В той момент їх підрозділ перебував у районі бойових дій, де існувала загроза проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника. Тому військовослужбовці домовилися чергувати на вулиці: один із них виходив із автоматом на спостереження, а після повернення залишав зброю у будинку.

Проте о 23-й годині ситуація різко змінилася. За показами свідків, один із військових демонстрував цивільній особі, як треба тримати АК-74 і приймати стрілецьку стійку. У цей момент до кімнати зайшов інший боєць – із власним автоматом у руках. Між ними виникла коротка суперечка щодо того, як саме потрібно правильно тримати зброю. Подальші події розгорталися як у гостросюжетному фільмі: проходячи через дверний отвір, солдат перечепився через поріг і випадково вистрілив.

Як встановили слідчі, поріг складався з кількох дерев’яних дощок і мав висоту близько восьми сантиметрів. У момент втрати рівноваги автомат був спрямований уперед, а палець бійця залишався на спусковому гачку. В ту ж мить пролунав автоматний постріл. Шалена куля влучила у військовослужбовця, який у цей момент нахилився, намагаючись підняти магазин, що випав на підлогу. Постріл прийшовся в спину бійця.

«Вищезазначеними діями потерпілому заподіяне тілесне ушкодження у вигляді сліпого кульового вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням органів грудної та черевної порожнини, що призвело до масивної крововтрати, що відповідно до висновку експерта № 12-17/275 Брт 23 від 11.11.2023 має ознаки тяжких тілесних ушкоджень, унаслідок чого потерпілий помер», – констатував суд.

Під час розслідування слідчі провели низку експертиз та слідчих експериментів. Балістична експертиза підтвердила, що постріл був зроблений із автомата АК-74 калібру 5,45 мм. Експерти також встановили: стрільба відбулася з неблизької дистанції – без ознак пострілу впритул. Слідчий експеримент відтворив ситуацію в тому ж будинку, включно з конструкцією порогу, через який перечепився озброєний солдат. Експерти дійшли висновку, що описаний механізм випадкового пострілу технічно можливий.

Окремо слідство встановило, що і потерпілий, і обвинувачений перебували у стані алкогольного сп’яніння. У крові загиблого було виявлено концентрацію алкоголю, яка відповідає тяжкому ступеню сп’яніння. Після пострілу обвинувачений намагався перевірити стан пораненого, а потім поїхав до командира, щоб повідомити про трагічну подію…

Чому це вбивство – не навмисне?

Під час судового розгляду потерпіла сторона наполягала, що дії військового потрібно кваліфікувати саме як умисне вбивство. Вдова загиблого бійця просила суд перекваліфікувати обвинувачення та притягнути винного до більш суворішої відповідальності. Однак суд дійшов іншого висновку, звернувши увагу на кілька важливих обставин: між обома солдатами не було конфліктів, а свідки не підтвердили наявності наміру вбивати.

Результати експертиз узгоджувалися з версією випадкового пострілу. Сам обвинувачений не намагався приховати подію і особисто повідомив командування про цю трагічну смерть. З огляду на це суд визнав, що військовослужбовець не мав умислу позбавити життя побратима, а лише допустив грубе порушення правил поводження зі зброєю. Його дії були кваліфіковані як вбивство через необережність.

«Призначаючи покарання обвинуваченому, суд виходить із положень ст. ст. 50, 65 КК України, а саме: принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами, враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 119 КК України, яке віднесено до нетяжкого злочину, проти життя та здоров`я особи, конкретні обставини та наслідки, особу винного, обставини які як пом`якшують так і обтяжують покарання», – наголосив суд першої інстанції.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання, у виді позбавлення волі, оскільки його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства. На переконання суду, призначення обвинуваченому такого покарання буде справедливим, спів-розмірним і достатнім для його виправлення, а також буде відповідати таким принципам Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод – як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

Проаналізувавши обставини справи, суд ухвалив: визнати солдата винним у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.119 КК України, призначивши йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі; строк відбуття покарання відраховувати з моменту фактичного затримання та приведення вироку до виконання.

При цьому суд задовольнив цивільний позов потерпілої – вдови загиблого: на її користь з обвинуваченого стягнено 1 млн моральної шкоди, 239668 грн – матеріальної шкоди та 40000 грн – витрати на правничу допомогу. Також із нього стягнуто 3029,12 грн – витрати державі за проведення судово-балістичної експертизи.

Ця трагічна історія стала ще одним нагадуванням про небезпеку недбалого поводження зі зброєю, особливо в умовах війни. Навіть кілька секунд неуважності – палець на спусковому гачку, автомат, спрямований у бік людини, і звичайний поріг у дверях – можуть призвести до загибелі, наслідки якої доводиться розбирати вже не на полі бою, а в судовій залі.

Автор: Валентин Коваль

