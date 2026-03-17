Военный споткнулся с автоматом и застрелил побратима: почему суд в Харькове признал солдата виновным в неосторожном убийстве

Суд признал солдата виновным в убийстве и удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего.

Суд в Харькове признал солдата виновным в убийстве по неосторожности – вследствие выстрела, который унес жизнь его побратима. Трагедия произошла во время застолья, когда боец споткнулся о порог и нечаянно нажал на спусковой крючок автомата АК-74. Кроме тюремного срока, суд обязал осужденного компенсировать семье погибшего моральный и материальный ущерб, расходы на похороны и правовую помощь.

Трагедия в день рождения

Основянский районный суд города Харькова рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело №646/5135/24 с обвинительным актом в отношении военнослужащего – в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК Украины.

События, которые впоследствии стали предметом уголовного производства, произошли еще в ноябре 2023 года – в одном из населенных пунктов Харьковской области. Несколько военнослужащих находились в частном доме вместе с гражданскими лицами.

Согласно материалам дела, поздно вечером бойцы отмечали день рождения одного из военнослужащих своей части. Застолье сопровождалось употреблением алкоголя. В тот момент их подразделение находилось в районе боевых действий, где существовала угроза проникновения диверсионно-разведывательных групп противника. Поэтому военнослужащие договорились дежурить на улице: один из них выходил с автоматом на наблюдение, а после возвращения оставлял оружие в доме.

Однако в 23 часа ситуация резко изменилась. По показаниям свидетелей, один из военных демонстрировал гражданскому лицу, как нужно держать АК-74 и принимать стрелковую стойку. В этот момент в комнату вошел другой боец – с собственным автоматом в руках. Между ними возник короткий спор относительно того, как именно нужно правильно держать оружие. Дальнейшие события разворачивались как в остросюжетном фильме: проходя через дверной проем, солдат споткнулся о порог и случайно выстрелил.

Как установили следователи, порог состоял из нескольких деревянных досок и имел высоту около восьми сантиметров. В момент потери равновесия автомат был направлен вперед, а палец бойца оставался на спусковом крючке. В ту же секунду прозвучал автоматный выстрел. Шальная пуля попала в военнослужащего, который в этот момент наклонился, пытаясь поднять магазин, упавший на пол. Выстрел пришелся в спину бойца.

«Вышеуказанными действиями потерпевшему причинено телесное повреждение в виде слепого пулевого огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением органов грудной и брюшной полости, что привело к массивной кровопотере, что согласно заключению эксперта № 12-17/275 Брт 23 от 11.11.2023 имеет признаки тяжких телесных повреждений, вследствие чего потерпевший умер», – констатировал суд.

В ходе расследования следователи провели ряд экспертиз и следственных экспериментов. Баллистическая экспертиза подтвердила, что выстрел был произведен из автомата АК-74 калибра 5,45 мм. Эксперты также установили: стрельба произошла с неблизкой дистанции – без признаков выстрела в упор. Следственный эксперимент воспроизвел ситуацию в том же доме, включая конструкцию порога, о который споткнулся вооруженный солдат. Эксперты пришли к выводу, что описанный механизм случайного выстрела технически возможен.

Отдельно следствие установило, что и потерпевший, и обвиняемый находились в состоянии алкогольного опьянения. В крови погибшего была обнаружена концентрация алкоголя, соответствующая тяжелой степени опьянения. После выстрела обвиняемый пытался проверить состояние раненого, а затем поехал к командиру, чтобы сообщить о трагическом событии…

Почему это убийство – не умышленное?

Во время судебного разбирательства потерпевшая сторона настаивала, что действия военного необходимо квалифицировать именно как умышленное убийство. Вдова погибшего бойца просила суд переквалифицировать обвинение и привлечь виновного к более строгой ответственности. Однако суд пришел к другому выводу, обратив внимание на несколько важных обстоятельств: между обоими солдатами не было конфликтов, а свидетели не подтвердили наличие намерения убивать.

Результаты экспертиз согласовывались с версией случайного выстрела. Сам обвиняемый не пытался скрыть событие и лично сообщил командованию об этой трагической смерти. Учитывая это, суд признал, что военнослужащий не имел умысла лишить жизни побратима, а лишь допустил грубое нарушение правил обращения с оружием. Его действия были квалифицированы как убийство по неосторожности.

«Назначая наказание обвиняемому, суд исходит из положений ст. ст. 50, 65 УК Украины, а именно: принципов законности, справедливости, индивидуализации, а также достаточности наказания для дальнейшего исправления и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как самим обвиняемым, так и другими лицами, учитывает характер и степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК Украины, которое отнесено к нетяжкому преступлению против жизни и здоровья лица, конкретные обстоятельства и последствия, личность виновного, обстоятельства, которые как смягчают, так и отягчают наказание», – подчеркнул суд первой инстанции.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о необходимости назначения обвиняемому наказания в виде лишения свободы, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества. По убеждению суда, назначение обвиняемому такого наказания будет справедливым, соразмерным и достаточным для его исправления, а также будет соответствовать таким принципам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, как пропорциональность ограничения прав человека, легитимная цель и неотвратимость наказания.

Проанализировав обстоятельства дела, суд постановил: признать солдата виновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 119 УК Украины, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы; срок отбытия наказания исчислять с момента фактического задержания и приведения приговора к исполнению.

При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей – вдовы погибшего: в ее пользу с обвиняемого взыскано 1 млн морального вреда, 239668 грн – материального вреда и 40000 грн – расходы на правовую помощь. Также с него взыскано 3029,12 грн – расходы государства за проведение судебно-баллистической экспертизы.

Эта трагическая история стала еще одним напоминанием об опасности небрежного обращения с оружием, особенно в условиях войны. Даже несколько секунд невнимательности – палец на спусковом крючке, автомат, направленный в сторону человека, и обычный порог в дверях – могут привести к гибели, последствия которой приходится разбирать уже не на поле боя, а в зале суда.

Автор: Валентин Коваль

