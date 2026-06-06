SUD.ua поздравляет коллег с Днем журналиста!
08:02, 6 июня 2026
В Украине 6 июня отмечают День журналиста.
6 июня в Украине отмечают День журналиста — профессиональный праздник работников медиа. Дата связана с принятием в 1992 году Национального союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов, а в 1994 году она была официально закреплена указом Президента.
«Судебно-юридическая газета» поздравляет коллег, желает вдохновения, творческой энергии и новых достижений.
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