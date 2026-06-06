SUD.ua вітає колег з днем журналіста!

В Україні 6 червня відзначають день журналіста.

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6 червня в Україні відзначають День журналіста — професійне свято медійників. Дата пов’язана з прийняттям у 1992 році Національної спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів, а у 1994 році її офіційно закріплено указом Президента.

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