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SUD.ua вітає колег з днем журналіста!

08:02, 6 червня 2026
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В Україні 6 червня відзначають день журналіста.
SUD.ua вітає колег з днем журналіста!
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6 червня в Україні відзначають День журналіста — професійне свято медійників. Дата пов’язана з прийняттям у 1992 році Національної спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів, а у 1994 році її офіційно закріплено указом Президента.

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«Судово-юридична газета» вітає колег, бажає натхнення, творчої енергії та нових здобутків.

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