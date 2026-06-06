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Перебіг дорогу на червоне — відповідатимеш суворіше: в Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР

11:31, 6 червня 2026
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Ініціатива передбачає жорсткіший підхід до порушень, зокрема переходу дороги на заборонений сигнал світлофора, у невстановлених місцях та інших дій, які створюють небезпеку для учасників дорожнього руху.
Перебіг дорогу на червоне — відповідатимеш суворіше: в Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР
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В Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення Правил дорожнього руху, зокрема за перехід проїзної частини у невстановленому місці, перехід на заборонений сигнал світлофора та інші дії, які створюють небезпеку для учасників дорожнього руху. Відповідна ініціатива викладена у петиції, зареєстрованій на сайті уряду.

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Автор звертає увагу, що щодня на дорогах України виникають аварійні ситуації через недотримання пішоходами правил безпеки. За його словами, такі порушення можуть призводити до дорожньо-транспортних пригод, травмування та загибелі людей.

У тексті петиції  №41/010046-26еп зазначається, що посилення контролю та відповідальності за порушення ПДР пішоходами сприятиме підвищенню рівня дисципліни на дорогах, зменшенню кількості аварійних ситуацій та покращенню безпеки як для водіїв, так і для самих пішоходів.

Також автор звертає увагу, що безпека дорожнього руху є спільною відповідальністю всіх його учасників, тому правила повинні однаково виконуватися як водіями, так і пішоходами.

За що штрафують пішоходів в Україні?

Раніше «Судово-юридична газета» писала, пішоходи повинні пам’ятати, що їх можуть оштрафувати на 255 грн за порушення правил дорожнього руху. Це стосується непокори сигналам світлофора, переходу дороги в невстановлених місцях або безпосередньо перед автомобілями, що наближаються, а також за інші порушення. 

Стандартне порушення (255 грн):

Перехід проїжджої частини в невстановлених місцях.

Перехід дороги безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються.

Непокора сигналам регулювання дорожнього руху (наприклад, червоному світлу світлофора).

Невиконання інших правил дорожнього руху для пішоходів.

Порушення, що створило аварійну ситуацію (850 гривень або громадські роботи):

Якщо дії пішохода призвели до аварійної ситуації, йому загрожує штраф у розмірі 850 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння – 680 гривень.

Повторне порушення: за повторне таке порушення штраф може сягати 850 гривень.

Якщо пішохід вважає штраф неправомірним, то його можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту отримання постанови. 

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ПДР Кабінет Міністрів України Україна петиція

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