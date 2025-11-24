За що штрафують пішоходів: головні правила та відповідальність

Пішоходи можуть переходити дорогу лише на пішохідних переходах, а за їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіччях.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області звертає увагу, що пішоходи мають такі ж обов’язки на дорозі, як і інші учасники руху.

Вони повинні неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, адже їхні дії безпосередньо впливають на безпеку. Якщо пішохід порушує встановлені норми, він несе відповідальність.

Основні правила для пішоходів:

Пішоходи повинні переходити дорогу тільки на пішохідних переходах, включаючи підземні та надземні. Якщо таких переходів немає, перетинати дорогу можна тільки на перехрестях по лініях тротуарів або узбіччях.

Пішоходам заборонено виходити на пішохідний перехід без уваги до автомобілів. Це може бути небезпечно, особливо якщо пішохід не дивиться на машини або використовує телефон чи слухає музику в навушниках.

Перевірка безпеки: Не можна виходити на дорогу, поки не впевнишся, що це безпечно. Не можна раптово вибігати на дорогу чи пішохідний перехід.

Небезпека на дорозі: Небезпекою є будь-які транспортні засоби, що наближаються або перетинають шлях. Це не всі можливі небезпеки.

Перевага пішоходів: Пішоходи мають перевагу на нерегульованих пішохідних переходах.

Водії і пішоходи: Водії повинні зменшити швидкість і зупинитися, якщо пішоходи знаходяться на нерегульованому пішохідному переході, щоб не створювати небезпеку.

Водії також повинні пам’ятати, що заборонено об'їжджати пішохода, який знаходиться на пішохідному переході, незалежно від відстані до нього. Крім того, не можна прискорюватися, щоб проскочити перед пішоходом, який вже почав переходити нерегульований пішохідний перехід.

Штрафи для пішоходів

Пішоходи повинні пам’ятати, що їх можуть оштрафувати на 255 грн за порушення правил дорожнього руху. Це стосується непокори сигналам світлофора, переходу дороги в невстановлених місцях або безпосередньо перед автомобілями, що наближаються, а також за інші порушення.

Стандартне порушення (255 грн):

Перехід проїжджої частини в невстановлених місцях.

Перехід дороги безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються.

Непокора сигналам регулювання дорожнього руху (наприклад, червоному світлу світлофора).

Невиконання інших правил дорожнього руху для пішоходів.

Порушення, що створило аварійну ситуацію (850 гривень або громадські роботи):

Якщо дії пішохода призвели до аварійної ситуації, йому загрожує штраф у розмірі 850 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння – 680 гривень.

Повторне порушення: за повторне таке порушення штраф може сягати 850 гривень.

Якщо пішохід вважає штраф неправомірним, то його можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

