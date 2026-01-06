Як вберегтись від застуди — поради медиків

Українцям дали кілька порад, щоб не захворіти.

Із настанням морозів майже кожен із нас «ближче знайомиться» із тими чи іншими простудними проявами: нежить, кашель, біль у горлі й підвищена температура.

Зниження температури повітря призводить до переохолодження організму, від чого падає імунний захист, що у свою чергу призводить до гострих респіраторних вірусних захворювань.

Найкращою стратегією проти застуди та гострих респіраторно-вірусних інфекцій є заходи щодо їх профілактики.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як уникнути застуди:

- Із приходом сезону застуд дотримуйтеся правил особистої гігієни з особливою ретельністю. Мийте і дезинфікуйте руки після відвідин усіх громадських місць: віруси є чутливі до дезинфікаційних засобів, і це дозволить зменшити їх поширення через руки;

- При чханні й нежиттю використовуйте паперові хустинки. Коли чхаєте, завжди намагайтеся використати хустинку – це попередить поширення інфекції далі;

- Провітрюйте приміщення 2-3 рази на день по 15-20 хв. Найчастіше в осінньо-зимовий період люди заражаються, тривало перебуваючи у закритих приміщеннях;

- Уникайте куріння. Повітря, що містить тютюновий дим, є сильним подразником для слизової носоглотки та легенів, а людина, яка курить, буде більш схильною до інфікування;

- Робіть вологе прибирання приміщень – двічі на день;

- Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома. Це корисно й для вас, бо зможете швидше вилікуватися, і для вашого оточення – не будете «ходячим джерелом інфекції» для інших;

- Харчуйтеся правильно: вживайте якнайбільше ягід, фруктів та овочів, що містять багато вітаміну С, наприклад, малину, шипшину, порічки, смородину, петрушку, шпинат, цибулю, ківі, грейпфрут. Корисними продуктами у період застуд є часник, імбир, куркума, гвоздика – вони містять ефірні олії, фітонциди та інші компоненти, що допомагають організму не захворіти.

Профілактикою будь-яких хвороб є заходи, спрямовані на зміцнення імунної системи, а це:

- Регулярно займайтеся спортом;

- Виділіть для себе достатній час для відпочинку та й загалом, ведіть здоровий спосіб життя;

- Попередьте розвиток хронічного стресу.

Перед виходом на вулицю перевіряйте показники термометра і одягайтеся відповідно до погоди.

Не допускайте переохолоджень організму, особливо це стосується горла й ніг.

Обов’язково снідайте, оскільки їжа, переварюючись, виділяє тепло, що зігріває організм зсередини.

У транспорті та інших громадських місцях намагайтеся триматися подалі від тих, хто чхає або кашляє.

Збільшіть у своєму раціоні кількість фруктів і овочів, вони необхідні організму для обміну речовин.

Уникайте стресів, оскільки вони негативно позначаються на імунітеті.

Намагайтеся провітрювати приміщення хоча б по 5 хвилин щогодини.

Не перевантажуйте свій організм: якщо відчуваєте слабкість, усі нетермінові справи краще відкласти й провести день вдома під ковдрою. Саме в цей час імунна система завзято бореться з захворюванням.

