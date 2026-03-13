  1. В Україні

Редакцію «Урядового кур’єра» реорганізують: державне підприємство стане ТОВ

10:53, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
100% часток у статутному капіталі нового товариства належатимуть державі.
Редакцію «Урядового кур’єра» реорганізують: державне підприємство стане ТОВ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін розпорядженням №219-р вирішив реорганізувати державне підприємство редакція газети «Урядовий кур’єр».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Підприємство перетворять на товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Урядовий кур’єр», 100% часток у статутному капіталі якого належатимуть державі.

Уряд призначив комісію з перетворення підприємства. Її очолив головний редактор державного підприємства редакція газети «Урядовий кур’єр» Сергій Брага. До складу комісії також увійшли заступник головного редактора Павло Беба, юрисконсульт Євгенія Рудюк, економіст Наталія Марчук та завідувач відділу інформаційно-технічних рішень Олена Нехай.

Комісія має повідомити орган державної реєстрації про рішення щодо реорганізації, підготувати план перетворення підприємства та подати його на затвердження уряду. Крім того, вона повинна подати уряду передавальний акт майна, яке внесуть до статутного капіталу новоствореного товариства.

Кредитори підприємства можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців із дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію. Заяви необхідно надсилати у письмовій формі на поштову адресу підприємства.

Також уряд призначив інвентаризаційну комісію підприємства. Її очолив Сергій Брага. До складу комісії увійшли головний бухгалтер Наталія Ярошенко, юрисконсульт Євгенія Рудюк, завідувач відділу організаційного забезпечення Михайло Кирпач та заступник завідувача відділу інформаційно-технічних рішень Володимир Гриценко.

Інвентаризаційна комісія має провести інвентаризацію майна підприємства, підготувати зведений акт за її результатами та подати його на затвердження Кабміну. Відповідальність за проведення інвентаризації та достовірність її результатів покладено на голову та членів комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Комітет ВР розгляне законопроєкт про реєстр рахунків та нові правила фінмоніторингу

Законопроєкт дозволить низці державних органів отримувати дані про рахунки українців із реєстру в автоматизованому режимі.

Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Перші післявоєнні вибори: як влада планує організувати голосування для мільйонів українців за межами країни

Українська влада готує законопроєкт для перших післявоєнних виборів за кордоном і вирішення спірних питань щодо голосування на території рф і рб.

Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]