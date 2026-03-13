Редакцію «Урядового кур’єра» реорганізують: державне підприємство стане ТОВ

100% часток у статутному капіталі нового товариства належатимуть державі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін розпорядженням №219-р вирішив реорганізувати державне підприємство редакція газети «Урядовий кур’єр».

Підприємство перетворять на товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Урядовий кур’єр», 100% часток у статутному капіталі якого належатимуть державі.

Уряд призначив комісію з перетворення підприємства. Її очолив головний редактор державного підприємства редакція газети «Урядовий кур’єр» Сергій Брага. До складу комісії також увійшли заступник головного редактора Павло Беба, юрисконсульт Євгенія Рудюк, економіст Наталія Марчук та завідувач відділу інформаційно-технічних рішень Олена Нехай.

Комісія має повідомити орган державної реєстрації про рішення щодо реорганізації, підготувати план перетворення підприємства та подати його на затвердження уряду. Крім того, вона повинна подати уряду передавальний акт майна, яке внесуть до статутного капіталу новоствореного товариства.

Кредитори підприємства можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців із дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію. Заяви необхідно надсилати у письмовій формі на поштову адресу підприємства.

Також уряд призначив інвентаризаційну комісію підприємства. Її очолив Сергій Брага. До складу комісії увійшли головний бухгалтер Наталія Ярошенко, юрисконсульт Євгенія Рудюк, завідувач відділу організаційного забезпечення Михайло Кирпач та заступник завідувача відділу інформаційно-технічних рішень Володимир Гриценко.

Інвентаризаційна комісія має провести інвентаризацію майна підприємства, підготувати зведений акт за її результатами та подати його на затвердження Кабміну. Відповідальність за проведення інвентаризації та достовірність її результатів покладено на голову та членів комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.