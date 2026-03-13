Конституційний Суд продовжив розгляд справ щодо Регламенту Ради та трудових відносин під час воєнного стану

Велика палата Конституційного Суду продовжила розгляд низки справ за конституційними поданнями та скаргами, а також ухвалила окремі процесуальні рішення щодо конституційних проваджень.

Конституційний Суд повідомляє, що Велика палата 12 березня на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої – п’ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої - четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України;

Верховного Суду щодо конституційності окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 261;

53 народних депутатів України щодо конституційності Закону України „Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури“;

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності приписів другого речення абзацу другого, абзацу третього частини першої статті 12, абзацу другого пункту 3 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата на пленарному засіданні постановила Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо конституційності положень пункту 1 частини другої статті 37, статті 45, пункту 12 розділу ХII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII та окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України.

Велика палата подовжила до 28 квітня ц.р. строк постановлення колегіями суддів ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами Васькевіч Н.В., Коломойського І.В., Самборської Т.Л., Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петролеум 2021», Товариства з обмеженою відповідальністю «Долинівське».

Третя колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Лісовець Олени Павлівни щодо конституційності першого речення частини одинадцятої статті 8 Закону України „Про публічні закупівлі“;

Лопушанської Катерини Григорівни щодо конституційності абзаців четвертого, сьомого підпункту 1, підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“ у взаємозв’язку з пунктом 11 частини другої статті 3 цього закону;

Чауса Миколи Олексійовича щодо конституційності частини першої статті 9 Кримінального процесуального кодексу України;

Підприємства об’єднання громадян „ЮЗЕР“ Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги „ЮЗЕР“ щодо конституційності приписів статті 5, пунктів 1, 2 частини першої, частини другої статті 8 Закону України „Про судовий збір“.

