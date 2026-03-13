  1. В Україні

14,3 млрд грн на ліки: держава посилює контроль постачальників і вводить довгострокові угоди

12:41, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Михайло Радуцький розповів, що у держбюджеті на 2026 рік передбачено понад 14,3 млрд грн на централізовані закупівлі ліків, а держава разом із фармацевтичним бізнесом має спільну відповідальність за безперебійне забезпечення пацієнтів препаратами.
14,3 млрд грн на ліки: держава посилює контроль постачальників і вводить довгострокові угоди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава та фармацевтичний бізнес разом відповідають за забезпечення пацієнтів ліками. Це стало головною темою щорічного форуму «Правила гри 2026: стратегія закупівель МЗУ», де обговорювали новий цикл закупівель медичних препаратів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У бюджеті на 2026 рік передбачено понад 14,3 млрд грн на централізовані закупівлі ліків. Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу», голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, Комітет системно працює над підвищенням ефективності закупівель.

«Минулого року парламент за нашої ініціативи виділив додаткові 3,2 млрд грн для забезпечення препаратами критичної кількості людей. Також ми надали можливість закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу (ДКД) коштом місцевих бюджетів», – нагадав Радуцький.

Важливим кроком стала ратифікація Договору про спільні закупівлі з ЄС та підтримка Європарламентом Акту про критичні ліки. Це відкриває для української фармацевтичної галузі можливість інтеграції до європейського ринку та створює нові економічні можливості.

Держава також очікує від фармацевтичного бізнесу відповідального виконання зобов’язань. За словами Михайла Радуцького, були випадки, коли компанія вигравала тендери, але зривала поставки, через що онкопацієнти залишалися без необхідних препаратів.

Профільний комітет Верховної Ради звернувся до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів. Також уряду рекомендовано запровадити нецінові критерії відбору постачальників і сформувати буферний запас ліків на 9–12 місяців для найбільш критичних препаратів.

Керівництво МЗУ представило нові підходи до закупівель. Планується активніше використовувати платформу Prozorro Market із поступовим розширенням переліку медичного обладнання. Для відсіювання недобросовісних постачальників запроваджують обов’язкове забезпечення тендерної пропозиції та перевірку фінансової спроможності учасників.

Радуцький зазначив, що серед пріоритетів також використання рамкових угод терміном до чотирьох років, диверсифікація процедур закупівель і залучення інструментів United24 та Ukraine Facility.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]