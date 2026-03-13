14,3 млрд грн на ліки: держава посилює контроль постачальників і вводить довгострокові угоди

Михайло Радуцький розповів, що у держбюджеті на 2026 рік передбачено понад 14,3 млрд грн на централізовані закупівлі ліків, а держава разом із фармацевтичним бізнесом має спільну відповідальність за безперебійне забезпечення пацієнтів препаратами.

Держава та фармацевтичний бізнес разом відповідають за забезпечення пацієнтів ліками. Це стало головною темою щорічного форуму «Правила гри 2026: стратегія закупівель МЗУ», де обговорювали новий цикл закупівель медичних препаратів.

У бюджеті на 2026 рік передбачено понад 14,3 млрд грн на централізовані закупівлі ліків. Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу», голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, Комітет системно працює над підвищенням ефективності закупівель.

«Минулого року парламент за нашої ініціативи виділив додаткові 3,2 млрд грн для забезпечення препаратами критичної кількості людей. Також ми надали можливість закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу (ДКД) коштом місцевих бюджетів», – нагадав Радуцький.

Важливим кроком стала ратифікація Договору про спільні закупівлі з ЄС та підтримка Європарламентом Акту про критичні ліки. Це відкриває для української фармацевтичної галузі можливість інтеграції до європейського ринку та створює нові економічні можливості.

Держава також очікує від фармацевтичного бізнесу відповідального виконання зобов’язань. За словами Михайла Радуцького, були випадки, коли компанія вигравала тендери, але зривала поставки, через що онкопацієнти залишалися без необхідних препаратів.

Профільний комітет Верховної Ради звернувся до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів. Також уряду рекомендовано запровадити нецінові критерії відбору постачальників і сформувати буферний запас ліків на 9–12 місяців для найбільш критичних препаратів.

Керівництво МЗУ представило нові підходи до закупівель. Планується активніше використовувати платформу Prozorro Market із поступовим розширенням переліку медичного обладнання. Для відсіювання недобросовісних постачальників запроваджують обов’язкове забезпечення тендерної пропозиції та перевірку фінансової спроможності учасників.

Радуцький зазначив, що серед пріоритетів також використання рамкових угод терміном до чотирьох років, диверсифікація процедур закупівель і залучення інструментів United24 та Ukraine Facility.

