Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

10:39, 13 березня 2026
У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.
Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри
Фото: dtkt.ua
У Верховній раді зареєстрували альтернативний законопроєкт № 15043‑1, який передбачає помірне підвищення штрафів за статтею 164‑2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про порушення фінансового обліку, зокрема:

  • відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку;
  • внесення неправдивих даних до фінансової звітності або неподання фінансової звітності;
  • несвоєчасне чи неналежне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей;
  • перешкоджання працівникам органів державного фінансового контролю у проведенні ревізій і перевірок.

Альтернативний законопроєкт передбачає помірне підвищення штрафів: за перше порушення замість 8–15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонується встановити 25–35, а за повторне — замість 10–20 передбачено 30–45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автори альтернативного законопроєкту наголошують, що розміри штрафів за порушення фінансового законодавства (стаття 164-2 КУпАП) востаннє переглядалися у 1996 році відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 12 липня 1996 року.

Штраф застосовується з метою формування у особи поваги до вимог законодавства, запобігання вчиненню нових правопорушень як самим порушником, так і іншими особами, а також як інструмент покарання, виправлення та компенсації завданих збитків. Це особлива форма юридичної відповідальності, яка передбачає грошове стягнення як засіб досягнення зазначених цілей.

У зв’язку з цим, для підвищення ефективності адміністративної відповідальності, забезпечення принципу невідворотності покарання та посилення фінансової дисципліни пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт № 15043, що передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документ уточнює порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері фінансового законодавства.

Зокрема, зміни стосуються статті 164‑2 КУпАП: строк притягнення до відповідальності за такі порушення пропонується встановити протягом одного року з дня їх вчинення.

Також, законопроєкт № 15043 передбачає підвищення розмірів штрафів за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, — з від восьми до п’ятнадцяти до від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторні порушення — з від десяти до двадцяти до від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тоді як альтернативний законопроєкт пропонує нижчі розміри штрафів за порушення у сфері фінансів.

Верховна Рада України штраф

Блоги
Публікації
Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

