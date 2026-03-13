  1. В Україні

Як пройти фізичну ідентифікацію через «Дія Підпис» — алгоритм дій

08:48, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пройти фізичну ідентифікацію можна на вебпорталі ПФУ.
Як пройти фізичну ідентифікацію через «Дія Підпис» — алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Один зі способів проходження фізичної ідентифікації - онлайн через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду, або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд України». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як це зробити через вебпортал ПФУ?

Потрібні смартфон, на якому встановлено застосунок «Дія», і комп’ютер / ноутбук / планшет.

  1. Зайдіть на портал ПФУ.
  2. Натисніть «Вхід» натисніть «Дія.Підпис».
  3. Отримайте код для входу та відскануйте QR-код у застосунку «Дія».
  4. Підтвердіть особу через перевірку за фото.
  5. Введіть п’ятизначний код Дія.Підпису.

Після цього ви автоматично потрапите в особистий кабінет — ідентифікацію пройдено. Інформація про це з’явиться у розділі «Мої звернення».

Як це зробити через мобільний застосунок ПФУ?

  1. Встановіть або оновіть застосунок «Пенсійний фонд України».
  2. Оберіть «Увійти за Дія.Підпис».
  3. Підтвердіть вхід, активуйте Дія.Підпис (за потреби).
  4. Пройдіть ідентифікацію за фото.
  5. Створіть або введіть п’ятизначний код Дія.Підпису.

Після успішного входу ідентифікація вважається пройденою.

 Як можна вирішити проблему, коли при авторизації з Дія не можна встановити особу?

Ймовірною причиною може бути незавершення процесу авторизації на вебпорталі ПФУ. Зокрема, користувач міг не дочекатися повного завершення авторизації, у результаті чого автоматичне звернення на проходження ідентифікації не було сформовано.

Також така ситуація можлива у разі, коли авторизація через застосунок Дія відбувається наприкінці відведеного часу (протягом останніх секунд із наданих трьох хвилин). У цьому випадку сповіщення про успішну авторизацію може надійти в Дії, однак відповідне звернення на вебпорталі не сформується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Перші післявоєнні вибори: як влада планує організувати голосування для мільйонів українців за межами країни

Українська влада готує законопроєкт для перших післявоєнних виборів за кордоном і вирішення спірних питань щодо голосування на території рф і рб.

Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]