Як пройти фізичну ідентифікацію через «Дія Підпис» — алгоритм дій

Пройти фізичну ідентифікацію можна на вебпорталі ПФУ.

Один зі способів проходження фізичної ідентифікації - онлайн через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду, або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд України». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Як це зробити через вебпортал ПФУ?

Потрібні смартфон, на якому встановлено застосунок «Дія», і комп’ютер / ноутбук / планшет.

Зайдіть на портал ПФУ. Натисніть «Вхід» натисніть «Дія.Підпис». Отримайте код для входу та відскануйте QR-код у застосунку «Дія». Підтвердіть особу через перевірку за фото. Введіть п’ятизначний код Дія.Підпису.

Після цього ви автоматично потрапите в особистий кабінет — ідентифікацію пройдено. Інформація про це з’явиться у розділі «Мої звернення».

Як це зробити через мобільний застосунок ПФУ?

Встановіть або оновіть застосунок «Пенсійний фонд України». Оберіть «Увійти за Дія.Підпис». Підтвердіть вхід, активуйте Дія.Підпис (за потреби). Пройдіть ідентифікацію за фото. Створіть або введіть п’ятизначний код Дія.Підпису.

Після успішного входу ідентифікація вважається пройденою.

Як можна вирішити проблему, коли при авторизації з Дія не можна встановити особу?

Ймовірною причиною може бути незавершення процесу авторизації на вебпорталі ПФУ. Зокрема, користувач міг не дочекатися повного завершення авторизації, у результаті чого автоматичне звернення на проходження ідентифікації не було сформовано.

Також така ситуація можлива у разі, коли авторизація через застосунок Дія відбувається наприкінці відведеного часу (протягом останніх секунд із наданих трьох хвилин). У цьому випадку сповіщення про успішну авторизацію може надійти в Дії, однак відповідне звернення на вебпорталі не сформується.

