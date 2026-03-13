Як пройти фізичну ідентифікацію через «Дія Підпис» — алгоритм дій
Один зі способів проходження фізичної ідентифікації - онлайн через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду, або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд України». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.
Як це зробити через вебпортал ПФУ?
Потрібні смартфон, на якому встановлено застосунок «Дія», і комп’ютер / ноутбук / планшет.
- Зайдіть на портал ПФУ.
- Натисніть «Вхід» натисніть «Дія.Підпис».
- Отримайте код для входу та відскануйте QR-код у застосунку «Дія».
- Підтвердіть особу через перевірку за фото.
- Введіть п’ятизначний код Дія.Підпису.
Після цього ви автоматично потрапите в особистий кабінет — ідентифікацію пройдено. Інформація про це з’явиться у розділі «Мої звернення».
Як це зробити через мобільний застосунок ПФУ?
- Встановіть або оновіть застосунок «Пенсійний фонд України».
- Оберіть «Увійти за Дія.Підпис».
- Підтвердіть вхід, активуйте Дія.Підпис (за потреби).
- Пройдіть ідентифікацію за фото.
- Створіть або введіть п’ятизначний код Дія.Підпису.
Після успішного входу ідентифікація вважається пройденою.
Як можна вирішити проблему, коли при авторизації з Дія не можна встановити особу?
Ймовірною причиною може бути незавершення процесу авторизації на вебпорталі ПФУ. Зокрема, користувач міг не дочекатися повного завершення авторизації, у результаті чого автоматичне звернення на проходження ідентифікації не було сформовано.
Також така ситуація можлива у разі, коли авторизація через застосунок Дія відбувається наприкінці відведеного часу (протягом останніх секунд із наданих трьох хвилин). У цьому випадку сповіщення про успішну авторизацію може надійти в Дії, однак відповідне звернення на вебпорталі не сформується.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.