  1. В Україні

Україна першою у світі тренує AI для дронів на реальних даних з поля бою

07:54, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд запустив новий формат співпраці для розвитку автономних систем та оборонних технологій.
Україна першою у світі тренує AI для дронів на реальних даних з поля бою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна першою у світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту для використання у безпілотниках на основі реальних даних з поля бою. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій.

Міністр уточнив, що для цього на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони створено спеціальну AI-платформу. Вона дозволяє безпечно тренувати моделі штучного інтелекту без прямого доступу до чутливих баз даних, працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів і використовувати дані, які постійно оновлюються.

За словами Федорова, Україна має унікальний масив даних з поля бою, який включає мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA battlefield management system.

Міністр зазначив, що міжнародні партнери та українські компанії зацікавлені у використанні таких даних для розвитку та модернізації оборонних технологій. За його словами, партнери отримають можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни, а Україна — швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту.

«Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень», – додав Федоров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Міноборони технології Михайло Федоров ШІ дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Перші післявоєнні вибори: як влада планує організувати голосування для мільйонів українців за межами країни

Українська влада готує законопроєкт для перших післявоєнних виборів за кордоном і вирішення спірних питань щодо голосування на території рф і рб.

Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]