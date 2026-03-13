Україна першою у світі тренує AI для дронів на реальних даних з поля бою

Уряд запустив новий формат співпраці для розвитку автономних систем та оборонних технологій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна першою у світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту для використання у безпілотниках на основі реальних даних з поля бою. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій.

Міністр уточнив, що для цього на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони створено спеціальну AI-платформу. Вона дозволяє безпечно тренувати моделі штучного інтелекту без прямого доступу до чутливих баз даних, працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів і використовувати дані, які постійно оновлюються.

За словами Федорова, Україна має унікальний масив даних з поля бою, який включає мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA battlefield management system.

Міністр зазначив, що міжнародні партнери та українські компанії зацікавлені у використанні таких даних для розвитку та модернізації оборонних технологій. За його словами, партнери отримають можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни, а Україна — швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту.

«Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень», – додав Федоров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.