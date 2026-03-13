  1. В Украине

Украина первой в мире тренирует AI для дронов на реальных данных с поля боя

07:54, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство запустило новый формат сотрудничества для развития автономных систем и оборонных технологий.
Украина первой в мире тренирует AI для дронов на реальных данных с поля боя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина первой в мире привлекла международных партнеров к тренировке моделей искусственного интеллекта для использования в беспилотниках на основе реальных данных с поля боя. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, правительство приняло постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами в сфере оборонных технологий.

Министр уточнил, что для этого на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны создана специальная AI-платформа. Она позволяет безопасно тренировать модели искусственного интеллекта без прямого доступа к чувствительным базам данных, работать с большими массивами помеченных фото- и видеоматериалов и использовать данные, которые постоянно обновляются.

По словам Федорова, Украина имеет уникальный массив данных с поля боя, который включает миллионы аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используются для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA battlefield management system.

Министр отметил, что международные партнеры и украинские компании заинтересованы в использовании таких данных для развития и модернизации оборонных технологий. По его словам, партнеры получат возможность тренировать свои AI-модели на реальных данных современной войны, а Украина — более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта.

«Мы готовы работать с партнерами над совместной аналитикой, тренировкой моделей и созданием новых технологических решений», — добавил Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Минобороны технологии Михаил Федоров ИИ дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марина Барсук: Легитимность решений съезда судей не подлежит сомнению, а трехминутный регламент для кандидатов РСУ — это вызов для лучших

Новоизбранный член Совета судей Украины, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в интервью рассказала о закулисье ХХ съезда судей и вопросе баланса между независимостью и ответственностью судей.

Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]