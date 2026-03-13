Украина первой в мире тренирует AI для дронов на реальных данных с поля боя

Правительство запустило новый формат сотрудничества для развития автономных систем и оборонных технологий.

Украина первой в мире привлекла международных партнеров к тренировке моделей искусственного интеллекта для использования в беспилотниках на основе реальных данных с поля боя. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, правительство приняло постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами в сфере оборонных технологий.

Министр уточнил, что для этого на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны создана специальная AI-платформа. Она позволяет безопасно тренировать модели искусственного интеллекта без прямого доступа к чувствительным базам данных, работать с большими массивами помеченных фото- и видеоматериалов и использовать данные, которые постоянно обновляются.

По словам Федорова, Украина имеет уникальный массив данных с поля боя, который включает миллионы аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используются для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA battlefield management system.

Министр отметил, что международные партнеры и украинские компании заинтересованы в использовании таких данных для развития и модернизации оборонных технологий. По его словам, партнеры получат возможность тренировать свои AI-модели на реальных данных современной войны, а Украина — более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта.

«Мы готовы работать с партнерами над совместной аналитикой, тренировкой моделей и созданием новых технологических решений», — добавил Федоров.

