США на 30 дней ослабили санкции на покупку российской нефти, находящейся в море

Решение носит временный характер и призвано снизить давление на глобальные цены на энергоносители.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты предоставили 30-дневное исключение из санкций, которое позволяет странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, уже находящиеся в море. В Вашингтоне объясняют решение необходимостью стабилизировать мировые энергетические рынки, которые резко отреагировали на войну вокруг Ирана.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

По его словам, шаг носит временный и узконаправленный характер и призван снизить давление на глобальные цены на нефть.

Агентство указывает, что решение стало очередной попыткой администрации президента США стабилизировать энергетический рынок. Напряжение резко выросло после ударов США и Израиля по Ирану и ответа Тегерана. Конфликт привел к перебоям судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов для транспортировки нефти и газа с Ближнего Востока. Это спровоцировало стремительный рост цен на энергоносители.

Чтобы сдержать подорожание энергии, Вашингтон ранее объявил о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва США.

Это часть более широкого плана Международного энергетического агентства (IEA), в который входят 32 страны. В целом союзники договорились выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти.

Лицензия Министерства финансов США разрешает:

доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов,

если они были загружены на суда по состоянию на 12 марта,

действие разрешения будет продолжаться до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

По данным Fox News, по состоянию на четверг в море находилось около 124 млн баррелей российской нефти в 30 разных точках мира. В случае полной реализации этот объем может обеспечить примерно 5–6 дней мирового спроса с учетом перебоев с поставками через Ормузский пролив.

Администрация президента США также рассматривает другие меры:

возможную временную отмену требований закона Jones Act, который ограничивает перевозки между портами США только американскими судами;

страхование политических рисков для морской торговли в Персидском заливе;

сопровождение торговых судов кораблями ВМС США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.