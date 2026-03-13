  1. В мире

США на 30 дней ослабили санкции на покупку российской нефти, находящейся в море

08:12, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение носит временный характер и призвано снизить давление на глобальные цены на энергоносители.
США на 30 дней ослабили санкции на покупку российской нефти, находящейся в море
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты предоставили 30-дневное исключение из санкций, которое позволяет странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, уже находящиеся в море. В Вашингтоне объясняют решение необходимостью стабилизировать мировые энергетические рынки, которые резко отреагировали на войну вокруг Ирана.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

По его словам, шаг носит временный и узконаправленный характер и призван снизить давление на глобальные цены на нефть.

Агентство указывает, что решение стало очередной попыткой администрации президента США стабилизировать энергетический рынок. Напряжение резко выросло после ударов США и Израиля по Ирану и ответа Тегерана. Конфликт привел к перебоям судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов для транспортировки нефти и газа с Ближнего Востока. Это спровоцировало стремительный рост цен на энергоносители.

Чтобы сдержать подорожание энергии, Вашингтон ранее объявил о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва США.

Это часть более широкого плана Международного энергетического агентства (IEA), в который входят 32 страны. В целом союзники договорились выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти.

Лицензия Министерства финансов США разрешает:

  • доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов,
  • если они были загружены на суда по состоянию на 12 марта,
  • действие разрешения будет продолжаться до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

По данным Fox News, по состоянию на четверг в море находилось около 124 млн баррелей российской нефти в 30 разных точках мира. В случае полной реализации этот объем может обеспечить примерно 5–6 дней мирового спроса с учетом перебоев с поставками через Ормузский пролив.

Администрация президента США также рассматривает другие меры:

  • возможную временную отмену требований закона Jones Act, который ограничивает перевозки между портами США только американскими судами;
  • страхование политических рисков для морской торговли в Персидском заливе;
  • сопровождение торговых судов кораблями ВМС США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранных волонтеров во время войны освободят от требования долгосрочной визы для получения вида на жительство

Верховная Рада приняла Закон, который отменяет требование получения долгосрочной визы для иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в гуманитарной или волонтерской деятельности в Украине.

Первые послевоенные выборы: как власть планирует организовать голосование для миллионов украинцев за пределами страны

Украинская власть готовит законопроект для первых послевоенных выборов за рубежом и решения спорных вопросов относительно голосования на территории рф и рб.

Марина Барсук: Легитимность решений съезда судей не подлежит сомнению, а трехминутный регламент для кандидатов РСУ — это вызов для лучших

Новоизбранный член Совета судей Украины, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в интервью рассказала о закулисье ХХ съезда судей и вопросе баланса между независимостью и ответственностью судей.

Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]