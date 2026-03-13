Apple выпустила срочное обновление iOS для старых iPhone из-за угрозы взлома

Компания призывает пользователей установить iOS 16.7.15 из-за опасных эксплойтов Coruna.

Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для старых моделей iPhone и iPad и призвала пользователей установить его из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что обновление не содержит новых функций и не изменяет работу системы. Его выпустили для устранения уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники.

Причиной релиза стал набор эксплойтов под названием Coruna exploit kit, который называют одним из самых масштабных инструментов для взлома iPhone за последние годы. По данным издания, хакеры могут использовать его для атак через зараженные сайты. В случае успешного взлома вредоносное программное обеспечение способно похищать пароли, банковские данные и доступ к криптокошелькам.

Обновление доступно для следующих устройств:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1-го поколения)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPad (5-го поколения)

iPad Pro (1-го поколения)

iPad mini 4

Обновление уже доступно для установки. Если автоматическое уведомление о нем еще не поступило, пользователям рекомендуют проверить наличие апдейта и установить его вручную.

