  1. Общество

Apple выпустила срочное обновление iOS для старых iPhone из-за угрозы взлома

07:18, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компания призывает пользователей установить iOS 16.7.15 из-за опасных эксплойтов Coruna.
Apple выпустила срочное обновление iOS для старых iPhone из-за угрозы взлома
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для старых моделей iPhone и iPad и призвала пользователей установить его из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает 9to5Mac.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что обновление не содержит новых функций и не изменяет работу системы. Его выпустили для устранения уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники.

Причиной релиза стал набор эксплойтов под названием Coruna exploit kit, который называют одним из самых масштабных инструментов для взлома iPhone за последние годы. По данным издания, хакеры могут использовать его для атак через зараженные сайты. В случае успешного взлома вредоносное программное обеспечение способно похищать пароли, банковские данные и доступ к криптокошелькам.

Обновление доступно для следующих устройств:

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (1-го поколения)
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPad (5-го поколения)
  • iPad Pro (1-го поколения)
  • iPad mini 4

Обновление уже доступно для установки. Если автоматическое уведомление о нем еще не поступило, пользователям рекомендуют проверить наличие апдейта и установить его вручную.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Apple киберзащита технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марина Барсук: Легитимность решений съезда судей не подлежит сомнению, а трехминутный регламент для кандидатов РСУ — это вызов для лучших

Новоизбранный член Совета судей Украины, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в интервью рассказала о закулисье ХХ съезда судей и вопросе баланса между независимостью и ответственностью судей.

Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]