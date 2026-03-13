Apple випустила термінове оновлення iOS для старих iPhone через загрозу зламу

Компанія закликає користувачів встановити iOS 16.7.15 через небезпечні експлойти Coruna.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad та закликала користувачів встановити його через загрозу безпеці. Про це повідомляє 9to5Mac.

Зазначається, що оновлення не містить нових функцій і не змінює роботу системи. Його випустили для усунення вразливостей, які можуть використовувати зловмисники.

Причиною релізу став набір експлойтів під назвою Coruna exploit kit, який називають одним із наймасштабніших інструментів для зламу iPhone за останні роки. За даними видання, хакери можуть використовувати його для атак через заражені сайти. У разі успішного зламу шкідливе програмне забезпечення здатне викрадати паролі, банківські дані та доступ до криптогаманців.

Оновлення доступне для таких пристроїв:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPad (5th generation)

iPad Pro (1st generation)

iPad mini 4

Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо автоматичне сповіщення про нього ще не надійшло, користувачам рекомендують перевірити наявність апдейту та встановити його вручну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.