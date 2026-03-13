  1. Суспільство

Apple випустила термінове оновлення iOS для старих iPhone через загрозу зламу

07:18, 13 березня 2026
Компанія закликає користувачів встановити iOS 16.7.15 через небезпечні експлойти Coruna.
Apple випустила термінове оновлення iOS для старих iPhone через загрозу зламу
Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad та закликала користувачів встановити його через загрозу безпеці. Про це повідомляє 9to5Mac.

Зазначається, що оновлення не містить нових функцій і не змінює роботу системи. Його випустили для усунення вразливостей, які можуть використовувати зловмисники.

Причиною релізу став набір експлойтів під назвою Coruna exploit kit, який називають одним із наймасштабніших інструментів для зламу iPhone за останні роки. За даними видання, хакери можуть використовувати його для атак через заражені сайти. У разі успішного зламу шкідливе програмне забезпечення здатне викрадати паролі, банківські дані та доступ до криптогаманців.

Оновлення доступне для таких пристроїв:

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (1st generation)
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPad (5th generation)
  • iPad Pro (1st generation)
  • iPad mini 4

Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо автоматичне сповіщення про нього ще не надійшло, користувачам рекомендують перевірити наявність апдейту та встановити його вручну.

Apple кіберзахист технології

