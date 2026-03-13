У Карпатах запустили інтерактивну карту прихистків для туристів

Інтерактивна карта допоможе знайти місця для укриття від негоди та ночівлі на маршрутах Закарпаття.

З початком літнього туристичного сезону в Українських Карпатах рятувальники радять мандрівникам користуватися інтерактивною картою прихистків. Вона допоможе знайти місця, де можна перечекати негоду або заночувати під час проходження гірських маршрутів.

Як повідомили в Управлінні туризму та курортів Закарпатської ОДА, карта перебуває у вільному доступі й у разі потреби нею користуються також фахівці ДСНС. На ній позначені десятки будиночків у різних районах області, де туристи можуть зупинитися під час походів.

Інтерактивна карта охоплює туристичні маршрути Закарпаття та містить інформацію про можливі місця прихистку для мандрівників.

Крім того, на туристичних маршрутах рятувальники встановили так звані «точки порятунку» — інформаційні вказівники жовтого кольору. Вони допомагають туристам швидко визначити своє місцеперебування, щоб передати координати гірським рятувальникам у разі небезпеки.

Інтерактивна карта прихистків доступна за посиланням.

Контакти гірських рятувальників можна знайти за посиланням.

