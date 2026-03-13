Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ХХ черговий з’їзд суддів України став важливим етапом у процесі перезавантаженні органів суддівського врядування. Одним із нових облич у Раді суддів України стала Марина Барсук — суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду. «Судово-юридична газета» поспілкувалася з Мариною Анатоліївною безпосередньо після її обрання про найбільш гострі питання: від дисциплінарної відповідальності до безпекових викликів воєнного часу.

— Чи вважаєте ви існуючу процедуру притягнення суддів до відповідальності справедливою, чи вона потребує коригування для захисту незалежності судді?

Марина Барсук: Процедура притягнення суддів до відповідальності є важливою складовою функціонування судової системи, оскільки вона забезпечує підзвітність суддів та довіру суспільства до правосуддя. Водночас така процедура має бути збалансованою і містити достатні гарантії для захисту незалежності судді

Чинна процедура дисциплінарної відповідальності суддів в Україні загалом побудована відповідно до європейських стандартів і передбачає інституційні гарантії незалежності .

Разом із тим практика її застосування свідчить про необхідність певного вдосконалення окремих аспектів. Зокрема, потребують більшої визначеності критерії дисциплінарної відповідальності, щоб уникнути надто широкого тлумачення підстав для притягнення суддів до відповідальності та уніфікації практики та передбачуваності рішень.

Ключовим завданням є – зберегти баланс між відповідальністю судді та його незалежністю.

Дисциплінарні механізми мають реагувати на порушення, але водночас не створювати ризиків тиску на суддю через ухвалені ним рішення. Тому важливо, щоб процедура залишалася справедливою, передбачуваною та не використовувалася як інструмент впливу на здійснення правосуддя.

— Як суди справляються з роботою в умовах постійних обстрілів та повітряних тривог? Чи достатньо уваги держава приділяє безпеці суддів та учасників процесів?

Марина Барсук: Попри війну суди продовжують працювати. Ми вже адаптувалися до умов постійних повітряних тривог. Засідання проходять у звичайному режимі, а коли оголошують тривогу ми перериваємо розгляд справи, переходимо в укриття і після відбою продовжуємо засідання.

Також активно використовуємо відеоконференції для учасників процесу, які не можуть приїхати до суду. Це дозволяє забезпечувати безперервність розгляду справ і доступ до правосуддя навіть у складних умовах воєнного часу. Безпека суддів, працівників суду та учасників процесу при цьому залишається безумовним пріоритетом.

— Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає лише два види з’їзду: черговий та позачерговий. Поняття «триваючого» з’їзду, який роками перебуває в стані перерви, у законі відсутнє. Як ви оцінюєте легітимність кадрових призначень, зроблених делегатами, чий мандат видавався колективами судів під зовсім інший порядок денний і на інший термін? Чи не вбачаєте ви тут ризику для подальшого оскарження всіх рішень ВРП?

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає проведення чергових і позачергових з’їздів суддів, однак водночас не містить заборони на оголошення перерв у роботі з’їзду.

Перерва у роботі ХХ з’їзду була зумовлена необхідністю завершення процедур добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. Етична рада повідомила про потребу проведення нового конкурсу через недостатню кількість кандидатів, тому з’їзд об’єктивно не міг завершити розгляд цього питання в межах одного засідання.

Після завершення відповідних процедур робота з’їзду була продовжена, що дало можливість виконати визначені законом повноваження щодо формування органів суддівського врядування.

Відповідно, всі рішення, ухвалені з’їздом у межах його повноважень та у встановленому порядку, є легітимними, а підстав ставити під сумнів їхню правомірність немає.

— На з’їзді встановлено досить жорсткий регламент для виступів кандидатів до Ради суддів — усього три хвилини. Чи не вважаєте Ви, що такого короткого часу недостатньо, аби делегати могли об’єктивно оцінити професійний рівень претендента та його програму?

Марина Барсук: Регламент у три хвилини є вимушеним організаційним рішенням, адже на посади до Ради суддів України претендує значна кількість кандидатів і важливо надати можливість виступити кожному хто має таке бажання.

Сам виступ має важливе значення, адже це можливість для делегатів з’їзду побачити кандидатів і почути їх наживо. На з’їзді присутні представники суддівського корпусу з усієї України, тому живе представлення кандидата, його позиції та стилю комунікації є важливою складовою формування загального враження.

Безумовно, такий формат є певним викликом для кандидатів, адже за короткий час потрібно максимально чітко й концентровано донести своє бачення, досвід та пріоритети роботи.

Водночас делегати з’їзду оцінюють кандидатів не лише за трьохвилинним виступом. Значення мають їхня професійна репутація, попередня діяльність і позиція, яку вони демонструють у професійному середовищі.

Крім того, сьогодні кандидати мають можливість представляти свої ідеї та бачення значно ширше – через професійні дискусії, та відкриту публічну комунікацію.

Тому рішення делегатів формується на основі комплексної оцінки кандидата що балотується, а не лише короткого виступу під час з’їзду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.