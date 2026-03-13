Як відображати у декларації відомості про сонячні електростанції — роз’яснення НАЗК

У НАЗК пояснили питання відображення у декларації відомостей про сонячні електростанції.

Відомості про генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру («сонячні електростанції»), вартість яких перевищує 100 ПМ, відображаються у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації. Про це нагадало НАЗК.

Для розрахунку порогу декларування щодо такого майна слід керуватися правилами:

«Порядок придбання цінного рухомого майна не має значення для визначення порогу декларування. Якщо вартість об’єкта перевищує 100 ПМ, то такий об’єкт повинен бути відображений у декларації.

Вартість кожної цінної рухомої речі вказується в декларації окремо, крім випадків, коли такі речі придбані одночасно як набір».

У НАЗК додали, що у разі якщо «сонячна електростанція» була придбана суб’єктом декларування у звітному періоді та її вартість або вартість окремої частини перевищує 50 ПМ, але менше ніж 100 ПМ, то відомості про таке майно не підлягають відображенню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації, однак відображаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

