У березні частині українців перерахують житлові субсидії: хто у списку

У березні органи Пенсійного фонду проведуть автоматичний перерахунок житлових субсидій для домогосподарств, у яких суттєво змінилися доходи. Про це повідомили у ПФУ.

Йдеться про випадки, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї збільшився або зменшився більш ніж на 50%. Такий перерахунок здійснюють двічі на рік — у березні та серпні.

Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення субсидіантів.

При перерахунку виплат з березня 2026 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартали 2025 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2025 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились чи збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться.

У Пенсійному фонді зазначили, що такий механізм передбачений пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 848 від 21 жовтня 1995 року.

