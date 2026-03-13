У березні частині українців перерахують житлові субсидії: хто у списку
У березні органи Пенсійного фонду проведуть автоматичний перерахунок житлових субсидій для домогосподарств, у яких суттєво змінилися доходи. Про це повідомили у ПФУ.
Йдеться про випадки, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї збільшився або зменшився більш ніж на 50%. Такий перерахунок здійснюють двічі на рік — у березні та серпні.
Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення субсидіантів.
При перерахунку виплат з березня 2026 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартали 2025 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2025 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).
Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.
Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились чи збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться.
У Пенсійному фонді зазначили, що такий механізм передбачений пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 848 від 21 жовтня 1995 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.