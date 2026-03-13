В марте части украинцев пересчитают жилищные субсидии: кто в списке

Речь идет о случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи увеличился или уменьшился более чем на 50%.

В марте органы Пенсионного фонда проведут автоматический перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств, у которых существенно изменились доходы. Об этом сообщили в ПФУ.

Речь идет о случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи увеличился или уменьшился более чем на 50%. Такой перерасчет проводят дважды в год — в марте и августе.

Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения получателей субсидий.

При перерасчете выплат с марта 2026 года среднемесячный совокупный доход учитывают за III и IV кварталы 2025 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2025 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились или увеличились более чем на 50 процентов, с марта размер жилищной субсидии изменится.

В Пенсионном фонде отметили, что такой механизм предусмотрен пунктом 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 848 от 21 октября 1995 года.

