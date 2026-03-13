  1. В Украине

Кабмин запустил эксперимент по развитию военных технологий на основе искусственного интеллекта

09:42, 13 марта 2026
Минобороны в течение двух лет будет предоставлять оборонным компаниям доступ к своим программным продуктам для создания и тестирования решений на основе ИИ.
Кабмин постановлением №310 утвердил экспериментальный проект по развитию товаров военного назначения в сфере технологий искусственного интеллекта.

Согласно документу, проект будет длиться два года с момента вступления постановления в силу, а координатором определено Министерство обороны.

Цель инициативы — способствовать созданию и совершенствованию военных технологий с использованием искусственного интеллекта.

Для этого Минобороны будет предоставлять участникам доступ к программным продуктам, созданным в самом ведомстве или подчиненных воинских частях, органах управления и учреждениях. Речь идет о компьютерных программах, базах данных и других технологических решениях, права на которые принадлежат государству.

Эти инструменты можно будет использовать для:

  • тренировки моделей искусственного интеллекта;
  • их настройки и тестирования;
  • оценки качества работы алгоритмов;
  • проверки совместимости различных технологий;
  • создания новых или совершенствования существующих оборонных разработок.

Кто может присоединиться

Участниками экспериментального проекта могут быть:

  • Министерство обороны и подчиненные ему воинские части, органы управления и учреждения;
  • украинские компании, работающие в сфере оборонных технологий.

Бизнес сможет присоединиться, если он:

  • выполняет государственные оборонные контракты;
  • определен критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил или других военных формирований;
  • включен в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Какие компании не допустят

К участию в проекте не допустят компании:

  • в отношении которых или их владельцев применены санкции;
  • связанные с государством, которое Верховная Рада признала государством-агрессором или оккупантом;
  • среди владельцев, руководителей или бенефициаров которых есть граждане такого государства;
  • работающие или зарегистрированные на временно оккупированных территориях Украины.

Возможное сотрудничество с иностранными партнерами

Постановление также позволяет Минобороны предоставлять доступ к программным продуктам оборонным ведомствам других государств. Это может происходить на основании международных договоров или отдельных соглашений.

Такие решения нужны, в частности, для проверки совместимости технологий и совместного развития военных решений с использованием искусственного интеллекта.

В то же время доступ не будут предоставлять странам:

  • которые Верховная Рада признала государством-агрессором или оккупантом;
  • в отношении которых Евросоюз ввел ограничения на передачу товаров военного назначения;
  • которые входят в перечень офшорных зон или имеют существенные риски в сфере борьбы с отмыванием средств.

Использование технологий и доступ к данным

Для украинских компаний разрешение на использование программных продуктов Минобороны будет предоставляться бесплатно.

В то же время документ прямо запрещает предоставлять доступ к базам данных цифрового контента Минобороны способом, который позволил бы их копировать, изымать или распространять.

Экспорт оборонных технологий

В рамках экспериментального проекта Минобороны также может экспортировать товары военного назначения. Для этого необходимо получить разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины.

После завершения эксперимента Министерство обороны должно:

  • подготовить отчет о результатах реализации проекта;
  • подать правительству предложения по изменениям в законодательство, если они понадобятся для дальнейшего развития военных технологий на основе искусственного интеллекта.

правительство военные Кабинет Министров Украины искусственный интеллект технологии ИИ

