Кабмин запустил эксперимент по развитию военных технологий на основе искусственного интеллекта
Кабмин постановлением №310 утвердил экспериментальный проект по развитию товаров военного назначения в сфере технологий искусственного интеллекта.
Согласно документу, проект будет длиться два года с момента вступления постановления в силу, а координатором определено Министерство обороны.
Цель инициативы — способствовать созданию и совершенствованию военных технологий с использованием искусственного интеллекта.
Для этого Минобороны будет предоставлять участникам доступ к программным продуктам, созданным в самом ведомстве или подчиненных воинских частях, органах управления и учреждениях. Речь идет о компьютерных программах, базах данных и других технологических решениях, права на которые принадлежат государству.
Эти инструменты можно будет использовать для:
- тренировки моделей искусственного интеллекта;
- их настройки и тестирования;
- оценки качества работы алгоритмов;
- проверки совместимости различных технологий;
- создания новых или совершенствования существующих оборонных разработок.
Кто может присоединиться
Участниками экспериментального проекта могут быть:
- Министерство обороны и подчиненные ему воинские части, органы управления и учреждения;
- украинские компании, работающие в сфере оборонных технологий.
Бизнес сможет присоединиться, если он:
- выполняет государственные оборонные контракты;
- определен критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил или других военных формирований;
- включен в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.
Какие компании не допустят
К участию в проекте не допустят компании:
- в отношении которых или их владельцев применены санкции;
- связанные с государством, которое Верховная Рада признала государством-агрессором или оккупантом;
- среди владельцев, руководителей или бенефициаров которых есть граждане такого государства;
- работающие или зарегистрированные на временно оккупированных территориях Украины.
Возможное сотрудничество с иностранными партнерами
Постановление также позволяет Минобороны предоставлять доступ к программным продуктам оборонным ведомствам других государств. Это может происходить на основании международных договоров или отдельных соглашений.
Такие решения нужны, в частности, для проверки совместимости технологий и совместного развития военных решений с использованием искусственного интеллекта.
В то же время доступ не будут предоставлять странам:
- которые Верховная Рада признала государством-агрессором или оккупантом;
- в отношении которых Евросоюз ввел ограничения на передачу товаров военного назначения;
- которые входят в перечень офшорных зон или имеют существенные риски в сфере борьбы с отмыванием средств.
Использование технологий и доступ к данным
Для украинских компаний разрешение на использование программных продуктов Минобороны будет предоставляться бесплатно.
В то же время документ прямо запрещает предоставлять доступ к базам данных цифрового контента Минобороны способом, который позволил бы их копировать, изымать или распространять.
Экспорт оборонных технологий
В рамках экспериментального проекта Минобороны также может экспортировать товары военного назначения. Для этого необходимо получить разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины.
После завершения эксперимента Министерство обороны должно:
- подготовить отчет о результатах реализации проекта;
- подать правительству предложения по изменениям в законодательство, если они понадобятся для дальнейшего развития военных технологий на основе искусственного интеллекта.
