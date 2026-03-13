  1. Общество

Украинцы смогут получить кешбэк на топливо: как будет работать программа

10:35, 13 марта 2026
Украинцы смогут получать кешбэк на бензин, дизель и газ.
Правительство готовит программу государственной поддержки для водителей, которая предусматривает компенсацию части расходов на топливо. Соответствующие поручения Министерствам экономики и энергетики дал Президент Владимир Зеленский.

Как пояснил глава государства, такая инициатива призвана поддержать граждан на фоне дестабилизации топливного рынка, связанной с ситуацией вокруг Ирана и сокращением поставок нефти на мировой рынок.

«Для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка вследствие ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок. Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кешбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо», — пояснил Президент.

Программа предусматривает выплату кешбэка при покупке топлива на автозаправочных станциях. В частности, украинцы смогут получить:

  • 15% кешбэка на дизельное топливо,
  • 10% кешбэка на бензин,
  • 5% кешбэка на автомобильный газ.

По словам Премьер-министра Юлии Свириденко, компенсация будет действовать на всех АЗС, которые присоединятся к программе, и будет работать до 1 мая.

Выплаты планируют осуществлять через государственную программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются около 9,4 миллиона граждан.

