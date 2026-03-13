  1. В Украине

Как отображать в декларации сведения о солнечных электростанциях — разъяснение НАЗК

09:06, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НАЗК объяснили вопрос отображения в декларации сведений о солнечных электростанциях.
Как отображать в декларации сведения о солнечных электростанциях — разъяснение НАЗК
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сведения о генерирующих установках, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра («солнечные электростанции»), стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, отражаются в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации. Об этом напомнило НАЗК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для расчета порога декларирования такого имущества следует руководствоваться правилами:

«Порядок приобретения ценного движимого имущества не имеет значения для определения порога декларирования. Если стоимость объекта превышает 100 прожиточных минимумов, то такой объект должен быть отражен в декларации.

Стоимость каждой ценной движимой вещи указывается в декларации отдельно, кроме случаев, когда такие вещи приобретены одновременно как набор».

В НАЗК добавили, что если «солнечная электростанция» была приобретена субъектом декларирования в отчетном периоде и ее стоимость или стоимость отдельной части превышает 50 прожиточных минимумов, но меньше 100 прожиточных минимумов, то сведения о таком имуществе не подлежат отражению в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации, однако отражаются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК декларирование электронная декларация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранных волонтеров во время войны освободят от требования долгосрочной визы для получения вида на жительство

Верховная Рада приняла Закон, который отменяет требование получения долгосрочной визы для иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в гуманитарной или волонтерской деятельности в Украине.

Первые послевоенные выборы: как власть планирует организовать голосование для миллионов украинцев за пределами страны

Украинская власть готовит законопроект для первых послевоенных выборов за рубежом и решения спорных вопросов относительно голосования на территории рф и рб.

Марина Барсук: Легитимность решений съезда судей не подлежит сомнению, а трехминутный регламент для кандидатов РСУ — это вызов для лучших

Новоизбранный член Совета судей Украины, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в интервью рассказала о закулисье ХХ съезда судей и вопросе баланса между независимостью и ответственностью судей.

Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]