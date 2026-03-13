Как отображать в декларации сведения о солнечных электростанциях — разъяснение НАЗК

В НАЗК объяснили вопрос отображения в декларации сведений о солнечных электростанциях.

Сведения о генерирующих установках, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра («солнечные электростанции»), стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, отражаются в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации. Об этом напомнило НАЗК.

Для расчета порога декларирования такого имущества следует руководствоваться правилами:

«Порядок приобретения ценного движимого имущества не имеет значения для определения порога декларирования. Если стоимость объекта превышает 100 прожиточных минимумов, то такой объект должен быть отражен в декларации.

Стоимость каждой ценной движимой вещи указывается в декларации отдельно, кроме случаев, когда такие вещи приобретены одновременно как набор».

В НАЗК добавили, что если «солнечная электростанция» была приобретена субъектом декларирования в отчетном периоде и ее стоимость или стоимость отдельной части превышает 50 прожиточных минимумов, но меньше 100 прожиточных минимумов, то сведения о таком имуществе не подлежат отражению в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации, однако отражаются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.

