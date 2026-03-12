Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

ХХ очередной съезд судей Украины, на который возлагались большие надежды по завершению формирования полномочного состава Конституционного Суда Украины (КСУ), не смог назначить судей по своей квоте. Сложившаяся ситуация является следствием строгого соблюдения новых процедур отбора и негативных выводов Консультативной группы экспертов (КГЭ).

Ключевая причина: отсутствие кандидатов

Главной причиной того, что вопрос избрания судей КСУ был фактически снят с рассмотрения, стало отсутствие кандидатов, прошедших фильтр ДГЭ. Согласно Регламенту съезда судей Украины, назначение на должность судьи КСУ осуществляется исключительно в отношении тех лиц, которые получили от Консультативной группы экспертов оценку «соответствует» по критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права.

Решение Консультативной группы экспертов

Накануне съезда Консультативная группа экспертов на своем заседании 5 января 2026 года (Протокол № 21) завершила оценку основных претендентов

По результатам анализа ДГЭ определила, что:

Кандидат Клименко Алексей Викторович был признан не соответствующим критерию признанного уровня компетентности в сфере права.

Кандидат Салюк Петр Иванович также получил отрицательное заключение из-за несоответствия критерию признанного уровня компетентности в сфере права.

ДГЭ отметила, что накопленной информации и письменных ответов кандидатов было достаточно для принятия решения даже без проведения дополнительных собеседований.

Поскольку ДГЭ не выявила лиц, отвечающих требованиям к должности судьи КСУ, вопрос об их назначении был фактически снят с рассмотрения съезда.

Процедурные моменты

В соответствии со статьей 32 Регламента, если ни один кандидат из списка не получает необходимой поддержки или, как в данном случае, не попадает в бюллетень из-за отрицательной оценки ДГЭ, съезд констатирует, что избрание судьи Конституционного Суда не состоялось.

Согласно новым правилам, назначение должно происходить в два этапа — рейтинговое и итоговое голосование, что требует тщательной подготовки бюллетеней и согласования позиций делегаций от разных юрисдикций.

Напомним, что новый Регламент съезда устанавливает очень высокую планку для кандидатов. Даже если голосование состоится, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов от общего количества избранных делегатов. Если во время рейтингового голосования лидер не получит достаточной поддержки на втором этапе, выборы признаются несостоявшимися.

Последствия для системы

Отсутствие решения по КСУ означает, что вакансии по квоте съезда судей останутся открытыми еще некоторое время. Кроме єтого, это замедляет процесс выполнения рекомендаций Европейской Комиссии, необходимых для полноценной интеграции Украины в ЕС.

