Какие выплаты и льготы гарантированы военным после плена: разъяснение Минобороны

Освобожденные из российского плена украинские военные имеют право на комплексную государственную поддержку — денежные выплаты, лечение, социальные гарантии и 90 дней оплачиваемого отпуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена — только за прошлую неделю домой вернулись ещё 500 военнослужащих. После освобождения они получают единовременную выплату 100 тыс. грн, ежегодную помощь за время пребывания в плену, 90 дней оплачиваемого отпуска, лечение и социальные гарантии.

Министерство обороны напоминает, на какие именно выплаты и льготы имеют право военнослужащие после возвращения.

Единовременная выплата 100 000 гривен

Единовременную выплату 100 000 гривен может лично получить освобождённый из плена (после установления факта плена). Для начисления средств необходимо подать соответствующее заявление в Минразвития.

Оформить заявление можно онлайн на сайте Минразвития или на сайте Национального информационного бюро.

К заявлению нужно добавить копии документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика и справки с реквизитами банковского счёта.

Ежегодная денежная помощь

Её размер — 100 000 гривен, она выплачивается ежегодно за год, в котором человек находился в плену.

Получить могут:

освобождённые из плена — за каждый полный год пребывания в плену (за исключением лет, за которые помощь получал их член семьи);

члены семей — за лиц, которые до сих пор находятся в плену.

Если человек после освобождения из плена лично подаёт заявление, то к вышеуказанным документам добавляются сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы за каждый год, за который лицо обращается за выплатой помощи.

Важно. Для получения официального статуса лица, лишённого личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, подаётся заявление в Минразвития. Справку о пребывании в плену можно получить в Национальном информационном бюро (запрос направляется на [email protected]

).

Выплата денежного обеспечения

Во время пребывания в плену сохраняется выплата денежного обеспечения по последнему месту службы (в том числе дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен).

Если вы составляли личное распоряжение о выплате денежного обеспечения членам семьи, то выплаты за период пребывания в плену начислялись людям, указанным в этом документе.

Однако с февраля 2025 года, если личное распоряжение не составлялось, 50% денежного обеспечения выплачивается ближайшим родственникам согласно закону, а ещё 50% депонируется на личном счёте военнослужащего в воинской части. Эту сумму выплатят после возвращения из плена и восстановления доступа к счёту.

Если родственников нет, всё денежное обеспечение хранится на счёте до возвращения из плена.

Если воина признают погибшим, средства на депонированном счёте не исчезают и не «сгорают», а включаются в состав наследства с даты составления актовой записи о смерти. Деньги в таком случае получают наследники по закону или по завещанию.

Лечение, психологическая и правовая помощь

В «медицинский пакет» входят первичные осмотры (с учётом истории болезни), лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей-специалистов по медицинским показаниям и финальный комплексный медицинский осмотр.

При выписке предоставляются рекомендации по дальнейшему лечению, необходимости реабилитационной и психологической помощи, социальных услуг, в частности размещения в социальных учреждениях, услуг социальной и профессиональной адаптации, обеспечения санаторно-курортным лечением.

Также защитники имеют право на лечение за границей при наличии соответствующего заключения ВЛК, готового пакета документов, согласия принимающей страны оплатить транспортировку, пребывание в клинике и т.д.

Кроме того, есть возможность воспользоваться правовой помощью. Первичной — юридическая консультация, написание жалоб и заявлений — для всех, кто был в неволе. Вторичной — составление документов, защита в судах и т.д. — для всех с официальным статусом лица, лишённого личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины.

Автоматический статус УБД и более широкий социальный защит

Механизм автоматического получения статуса участника боевых действий (УБД) через Единый государственный реестр ветеранов войны распространяется и на военнослужащих, попавших в плен.

Для этого уполномоченные лица воинской части вносят в Реестр сведения о непосредственном участии человека в выполнении боевого задания в течение 5 дней с момента начала этого задания. Данные обрабатываются автоматически, и статус УБД присваивается без дополнительных заявлений.

С 2025 года к боевым приравниваются ранения, травмы, контузии и заболевания, полученные в плену. Это решение, в частности, гарантирует военнослужащим надлежащую социальную защиту, право на все предусмотренные льготы и компенсации, бесплатное лечение и реабилитацию.

Кроме того, освобождённые из плена имеют право на:

первоочередное обеспечение жильём;

ваучер для переквалификации или повышения квалификации;

кредитные каникулы и освобождение от штрафов на период плена и в течение 6 месяцев после освобождения с возможностью реструктуризации долгов;

сохранение рабочего места в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение 6 месяцев после освобождения;

целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Дополнительный отпуск на 90 дней

После освобождения из плена военнослужащий имеет право на 90 дней отпуска. Его можно получить без дополнительных условий относительно принятия решения о службе (до февраля 2026 года он предоставлялся при условии дальнейшего прохождения службы).

Такой отпуск нельзя разделить на части, а во время него начисляется денежное обеспечение. Отозвать из отпуска могут только с согласия военнослужащего.

Увольнение с военной службы

С мая 2024 года освобождённые из плена военнослужащие имеют право покинуть службу. При этом сама дата обмена не имеет значения.

Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, которые имеют статус освобождённых из плена и не выразили желания продолжать военную службу.

Отсрочка от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, освобождённым из плена достаточно обратиться в ЦНАП. В дальнейшем отсрочка будет продлеваться автоматически каждые 90 дней.

Однако автоматическое продление работает при условии, что в учётных данных корректно указан срок действия отсрочки. Уточнить данные можно в ТЦК и СП или в любом удобном ЦНАП.

Если при оформлении установлена конкретная дата завершения отсрочки (например, 30 марта), то после наступления этой даты отсрочка прекращается, и автоматическое продление не осуществляется.

Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении Резерв+ это отображается как «до завершения мобилизации»), то отсрочка автоматически будет продлеваться ещё на 90 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.