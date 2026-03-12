  1. В Украине

Нет документов о стаже: как доказать право на пенсию в Украине

17:30, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стаж до 2004 года обычно подтверждает трудовая книжка, но если она потеряна или в ней есть ошибки, это можно сделать с помощью других документов.
Нет документов о стаже: как доказать право на пенсию в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на получение страховой пенсии зависит от продолжительности страхового стажа, который человек накопил в течение своей трудовой деятельности. Однако иногда возникают ситуации, когда необходимые документы утеряны или содержат ошибки. В таких случаях стаж всё равно можно подтвердить, поскольку законодательство предусматривает несколько вариантов для этого.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как определяется страховой стаж

Периоды работы после 1 января 2004 года подтверждаются автоматически — на основании данных из реестра застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Стаж, приобретённый до 2004 года, обычно подтверждается записями в трудовой книжке, которую работнику оформляют при первом официальном трудоустройстве.

Что делать, если трудовая книжка утеряна или есть ошибки

Если трудовая книжка утеряна, в ней нет необходимых записей или они содержат неточности либо исправления, периоды работы до 2004 года можно подтвердить другими документами. Порядок такого подтверждения определён постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12 августа 1993 года.

Для подтверждения стажа могут использоваться, в частности:

  • данные из реестра застрахованных лиц;
  • справки или выписки с предприятий, учреждений или организаций;
  • документы, сформированные на основе информационных систем предприятий;
  • личные счета работников;
  • ведомости о выплате заработной платы;
  • письменные трудовые договоры или соглашения с отметками об их выполнении;
  • характеристики, удостоверения и другие документы, содержащие информацию о периоде работы;
  • профсоюзные билеты с отметками об уплате членских взносов.

Если получить документы невозможно

Иногда архивы предприятий недоступны — например, когда они находятся на временно оккупированных территориях или были уничтожены в результате боевых действий. В таком случае закон позволяет подтвердить трудовой стаж с помощью свидетельских показаний.

Для этого необходимо как минимум два свидетеля, которые работали вместе с заявителем. Они должны предоставить документы, подтверждающие их собственную работу в соответствующий период.

Если в трудовой книжке есть исправления

Бывают случаи, когда трудовая книжка сохранилась, но записи в ней вызывают сомнения — например, из-за исправлений или неточных сведений. Часто это касается предприятий, которые работали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму или Севастополе.

В таких ситуациях вопрос подтверждения стажа рассматривают специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда Украины, которые анализируют представленные документы и принимают решение о зачёте стажа.

Если же речь идёт о льготном стаже (работа в особо вредных или тяжёлых условиях по Спискам №1 и №2), его можно подтвердить только документально. Если предприятие ликвидировано и не имеет правопреемника, решение о подтверждении такого стажа принимают специальные комиссии на основе архивных материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]