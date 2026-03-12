Нет документов о стаже: как доказать право на пенсию в Украине

Стаж до 2004 года обычно подтверждает трудовая книжка, но если она потеряна или в ней есть ошибки, это можно сделать с помощью других документов.

Право на получение страховой пенсии зависит от продолжительности страхового стажа, который человек накопил в течение своей трудовой деятельности. Однако иногда возникают ситуации, когда необходимые документы утеряны или содержат ошибки. В таких случаях стаж всё равно можно подтвердить, поскольку законодательство предусматривает несколько вариантов для этого.

Как определяется страховой стаж

Периоды работы после 1 января 2004 года подтверждаются автоматически — на основании данных из реестра застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Стаж, приобретённый до 2004 года, обычно подтверждается записями в трудовой книжке, которую работнику оформляют при первом официальном трудоустройстве.

Что делать, если трудовая книжка утеряна или есть ошибки

Если трудовая книжка утеряна, в ней нет необходимых записей или они содержат неточности либо исправления, периоды работы до 2004 года можно подтвердить другими документами. Порядок такого подтверждения определён постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12 августа 1993 года.

Для подтверждения стажа могут использоваться, в частности:

данные из реестра застрахованных лиц;

справки или выписки с предприятий, учреждений или организаций;

документы, сформированные на основе информационных систем предприятий;

личные счета работников;

ведомости о выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры или соглашения с отметками об их выполнении;

характеристики, удостоверения и другие документы, содержащие информацию о периоде работы;

профсоюзные билеты с отметками об уплате членских взносов.

Если получить документы невозможно

Иногда архивы предприятий недоступны — например, когда они находятся на временно оккупированных территориях или были уничтожены в результате боевых действий. В таком случае закон позволяет подтвердить трудовой стаж с помощью свидетельских показаний.

Для этого необходимо как минимум два свидетеля, которые работали вместе с заявителем. Они должны предоставить документы, подтверждающие их собственную работу в соответствующий период.

Если в трудовой книжке есть исправления

Бывают случаи, когда трудовая книжка сохранилась, но записи в ней вызывают сомнения — например, из-за исправлений или неточных сведений. Часто это касается предприятий, которые работали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму или Севастополе.

В таких ситуациях вопрос подтверждения стажа рассматривают специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда Украины, которые анализируют представленные документы и принимают решение о зачёте стажа.

Если же речь идёт о льготном стаже (работа в особо вредных или тяжёлых условиях по Спискам №1 и №2), его можно подтвердить только документально. Если предприятие ликвидировано и не имеет правопреемника, решение о подтверждении такого стажа принимают специальные комиссии на основе архивных материалов.

