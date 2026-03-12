Немає документів про стаж: як довести право на пенсію в Україні

Стаж до 2004 року зазвичай підтверджує трудова книжка, але якщо її втрачено або в ній є помилки, це можна зробити за допомогою інших документів.

Право на отримання страхової пенсії залежить від тривалості страхового стажу, який людина накопичила протягом своєї трудової діяльності. Проте інколи виникають ситуації, коли потрібні документи загублені або містять помилки. У таких випадках стаж все одно можна підтвердити, адже законодавство передбачає кілька варіантів для цього.

Як визначають страховий стаж

Періоди роботи після 1 січня 2004 року підтверджуються автоматично — на підставі даних з реєстру застрахованих осіб у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Стаж, набутий до 2004 року, зазвичай підтверджується записами в трудовій книжці, яку працівнику оформлюють під час першого офіційного працевлаштування.

Що робити, якщо трудову книжку втрачено або є помилки

Якщо трудову книжку втрачено, у ній немає необхідних записів або вони містять неточності чи виправлення, періоди роботи до 2004 року можна підтвердити іншими документами. Порядок такого підтвердження визначено постановою Кабінету Міністрів України №637 від 12 серпня 1993 року.

Для підтвердження стажу можуть використовуватися, зокрема:

дані з реєстру застрахованих осіб;

довідки чи виписки з підприємств, установ або організацій;

документи, сформовані на основі інформаційних систем підприємств;

особові рахунки працівників;

відомості про виплату заробітної плати;

письмові трудові договори або угоди з відмітками про їх виконання;

характеристики, посвідчення та інші документи, що містять інформацію про період роботи;

профспілкові квитки з позначками про сплату членських внесків.

Якщо отримати документи неможливо

Іноді архіви підприємств недоступні — наприклад, коли вони розташовані на тимчасово окупованих територіях або були знищені внаслідок бойових дій. У такому випадку закон дозволяє підтвердити трудовий стаж за допомогою свідчень очевидців.

Для цього потрібно щонайменше два свідки, які працювали разом із заявником. Вони повинні надати документи, що підтверджують їхню власну роботу у відповідний період.

Якщо у трудовій книжці є виправлення

Бувають випадки, коли трудова книжка збереглася, але записи в ній викликають сумніви — наприклад, через виправлення або неточні відомості. Часто це стосується підприємств, які працювали на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, у Криму чи Севастополі.

У таких ситуаціях питання підтвердження стажу розглядають спеціальні комісії при головних управліннях Пенсійного фонду України, які аналізують подані документи та ухвалюють рішення щодо зарахування стажу.

Якщо ж ідеться про пільговий стаж (робота в особливо шкідливих або важких умовах за Списками №1 та №2), його можна підтвердити лише документально. Якщо підприємство ліквідоване й не має правонаступника, рішення про підтвердження такого стажу приймають спеціальні комісії на основі архівних матеріалів.

